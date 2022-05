Hoe zit het met Samsung-laptops? In 2008 waren ze er ineens, precies op tijd voor een netbook om uiteindelijk heel populair te worden. Slechts zes jaar later vond de fabrikant het mooi geweest en stopte Samsung eerst met de Europese verkoop van de goedkopere laptopmodellen en uiteindelijk ook met de high-end modellen en de Chromebooks. Toch bleef Europa lonken voor Samsung. In 2016 bracht het bedrijf een Windows-tablet-met-toetsenbord uit, in feite een laptop in een tabletjasje. In 2020 kon je, als je goed zocht, de Galaxy Book S aanschaffen en in 2021 was er ineens de Galaxy Book Go. Beide waren enigszins bijzondere laptops vanwege hun Lakefield- en Snapdragon-processors en aan beide modellen werd weinig ruchtbaarheid gegeven.

Dat geldt allemaal niet voor de Galaxy Book2 Pro. Het is een 1500 euro kostende, high-end laptop met een Intel Core-processor van de twaalfde generatie en Samsung steekt ook niet onder stoelen of banken dat het terug is op de Belgische en Nederlandse markt. Die nieuwe laptopserie bestaat uit 13,3"- en 15,6"-modellen, met en zonder omklapbaar touchscreen. In deze review kijken we naar het 15,6"-model zonder touchscreen. Dat is nog iets lichter dan de convertible en met 1129 gram een van de lichtste 15,6"-laptops die je kunt krijgen.

Dat lage gewicht is precies wat je opvalt als je de Book2 Pro voor het eerst vastpakt. Ondanks de dunne behuizing verwacht je in eerste instantie niet dat de laptop zó licht is. Het is niet voor het eerst dat we een lichte laptop van dit formaat tegenkomen, maar ze zijn schaars. Acer had een tijdje een Swift 5 van minder dan een kilogram en LG heeft de Gram 16 van 1190 gram. Dan heb je het wel gehad met de 15"- en 16"-laptops onder de 1,2 kilogram.

De behuizing is licht en dat komt doordat die grotendeels van kunststof gemaakt is. Het is niet het harde plastic dat je op de betaalbaardere laptops aantreft, maar materiaal met een structuurtje, waardoor het niet goedkoop aanvoelt. Het plastic geeft een aardig stevige indruk. Als je echter stevig op de behuizing drukt, wil die best inveren, vooral in het midden van de zijden. Het is dus een compromis tussen formaat en stevigheid. Steviger had wel gekund, maar dan was het geheel ook dikker en zwaarder geworden.

Het scherm heeft een omlijsting van glimmend, zwart plastic. Dat is jammer, want als je invallend licht van achter je hebt, reflecteert dat in de schermrand. De meeste fabrikanten maken de schermrand van hun laptops dan ook van niet-glanzend materiaal. De camera boven in het scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en is dus scherper dan gemiddeld, maar heeft wel moeite met tegenlicht.

Samsung heeft de Book2 Pro van een prettig groot toetsenbord voorzien, waarop in de rechterbovenhoek de vingerafdrukscanner zit, die gecombineerd is met de aan-uitknop. Het toetsenbord is voorzien van een numeriek toetsenblokje en de toetsen zelf lijken vlak, maar hebben een minimaal kuiltje. Het toetsenbord heeft ongeveer zoveel travel als je van een dunne laptop als deze mag verwachten. Samsung lijkt zijn best te hebben gedaan om de toetsen te dempen, want typen maakt opvallend weinig geluid.

De touchpad neemt een groot deel van de behuizing in. Het oppervlak is van glas gemaakt en dankzij het grote formaat kun je makkelijk multitouchbewegingen met vier vingers maken. De aansluitingen zitten aan weerszijden van de behuizing. Rechts zitten een USB-A-aansluiting en een microSD-kaartlezer. Links bevindt zich de HDMI-aansluiting en je zou verwachten dat dat op een laptop van 1500 euro in 2020 een HDMI 2.1- of op zijn minst een HDMI 2.0-aansluiting is, maar dat is niet het geval. Samsung heeft de onbegrijpelijke keuze gemaakt om voor HDMI 1.4 te gaan. In dit geval betekent het dat de aansluiting bij 4k-schermen die je op 60Hz aanstuurt, gebruikmaakt van chroma 4:2:0-subsampling. Voor schermen met hoge resoluties zijn er gelukkig een USB-C- en een Thunderbolt 4-aansluiting aanwezig en op die manier kun je wel gewoon 4k- of zelfs 8k-schermen op 60Hz aansturen.