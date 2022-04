Renders tonen Samsung Galaxy Book Pro en Book Pro 360 met oledschermen

Er zijn renders verschenen van twee komende Samsung-laptops met oledscherm. Het gaat om de Galaxy Book Pro en de Galaxy Book Pro 360. Laatstgenoemde is een convertible die met een stylus wordt geleverd.

Volgens telecomjournalist Evan Blass, die de renders online heeft gezet, komen er 13"- en 15"-varianten van beide Galaxy Book Pro-modellen. Hij toont twee renders van de Galaxy Book Pro en drie afbeeldingen van de Galaxy Book Pro 360. Laatstgenoemde convertible wordt geleverd met een Samsung S Pen als stylus.

Eind februari toonde Twitter-gebruiker WalkingCat al details over de komende Galaxy Book Pro. Samsung zou de laptop voorzien van Intel Tiger Lake-processors met Xe-gpu en in de 15"-variant is ook een GeForce MX450 beschikbaar. De laptop zou een full-hd-oledscherm krijgen. Begin dit jaar kondigde Samsung Display aan meer verschillende soorten oledschermen voor laptops te gaan maken.

De Galaxy Book Pro zou 11,2mm dun zijn en 888 gram wegen in de 13"-uitvoering, terwijl de 15"-variant een gewicht van 1072 gram heeft en 11,7mm dik is. Dergelijke specificaties zijn nog niet bekend van de Pro 360-uitvoering. Het is gebruikelijk dat convertibles iets dikker en zwaarder zijn dan laptopvarianten.

Samsung presenteert de Galaxy Book Pro en Book Pro 360 volgens een uitgelekte roadmap in april tijdens een PC Unpacked-evenement. Ook wordt dan de Galaxy Book Go verwacht. Dat is een Windows-laptop die wordt uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 7cx- of 8cx-soc. Of Samsung de laptops in Nederland en België gaat verkopen, is nog niet bekend. Momenteel levert Samsung officieel geen laptops in de Benelux.