Samsung brengt Galaxy Book Odyssey-gaminglaptop uit in de Verenigde Staten

Samsung heeft drie nieuwe Galaxy Book-laptops aangekondigd. Het bedrijf introduceert een Galaxy Book Odyssey, een Galaxy Book 360 Pro 5G en een reguliere Galaxy Book. De laptops beschikken onder andere over Intel Tiger Lake-cpu's.

Samsung meldt op zijn website dat de Galaxy Book Odyssey en Galaxy Book Pro 360 5G op 11 november uitkomen, en dat de reguliere Galaxy Book vanaf nu leverbaar is via de webshop van het bedrijf. De laptops komen uit in de Verenigde Staten; het is nog niet bekend of het bedrijf ook met Europese varianten komt. Alle drie de laptops worden geleverd met Windows 11.

Galaxy Book Odyssey met RTX 3050 Ti voor gamers

De Samsung Galaxy Book Odyssey is gericht op gamers en wordt geleverd met een Intel Core i7-11600H, een GeForce RTX 3050 Ti Max-Q van Nvidia en maximaal 32GB geheugen en 1TB opslag. De Odyssey-variant beschikt over een 15,6"-lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels en biedt onder andere ondersteuning voor Wi-Fi 6E.

Het bedrijf voorziet de Odyssey-variant van een 83Wh-accu. De laptop heeft twee USB-C-aansluitingen, drie USB 3.2-aansluitingen van het type A, een 3,5mm-jack voor audio en een microfoon, en een MicroSD-kaartlezer. De Galaxy Book Odyssey krijgt een adviesprijs vanaf 1400 dollar, wat omgerekend en met btw neerkomt op ongeveer 1458 euro. Voor dat bedrag levert Samsung een variant met 8GB geheugen en een 512GB-ssd.

Galaxy Book Pro 360 5G en 'reguliere' Galaxy Book

De 5G-variant van de eerder uitgebrachte Galaxy Book Pro 360 beschikt over een aanrakingsgevoelig en omklapbaar 13,3"-amoledscherm met een full-hd-resolutie. Het bedrijf levert daarnaast een S-Pen-stylus mee, hoewel de laptop geen plek heeft waar deze kan worden opgeborgen. De laptop wordt geleverd in varianten met een Intel Core i5 1130G7 met 8GB geheugen en 256GB opslag, of een Intel Core i7-1160G7 met 16GB geheugen en een 512GB-ssd. De twee laptops gebruiken een Intel Iris Xe MAX-gpu.

De notebook beschikt over een USB-C-connector met Thunderbolt 4-ondersteuning en twee andere USB-C-poorten, een 3,5mm-combojack en een MicroSD-kaartlezer. De Galaxy Book Pro 360 5G ondersteunt standaard Wi-Fi 6E, 5G en Bluetooth 5.1. Het 13,3"-model komt ook beschikbaar vanaf 1400 dollar, of omgerekend en met btw 1458 euro.

De reguliere Galaxy Book krijgt volgens Samsung een aanrakingsgevoelige 15,6"-lcd met full-hd-resolutie. Het bedrijf levert een Core i5-1135G7-variant met 8GB geheugen en 256GB opslag, terwijl een model met Core i7-1165G7 beschikbaar komt met 16GB geheugen en 512GB opslag. Beide modellen maken gebruik van een Intel Iris Xe MAX-gpu.

De laptop ondersteunt Wi-Fi 6 en heeft een 54Wh-accu. Samsung voorziet de Galaxy Book van twee USB-C-aansluitingen en twee USB 3.2 type A-connectors, naast een HDMI-poort, een MicroSD-kaartlezer en een 3,5mm-combojack. Deze notebook krijgt een adviesprijs vanaf 750 dollar. Omgerekend en met btw is dat 781 euro.