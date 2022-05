WinFuture: Samsung Galaxy Book Go-laptop met Arm-soc en Windows 10 kost 449 euro

De komende Samsung Galaxy Book Go-laptop met een Snapdragon-soc en Windows 10 gaat 449 euro kosten. Dat claimt WinFuture op basis van eigen bronnen. De laptop wordt naar verwachting deze week aangekondigd tijdens een Galaxy Unpacked-evenement.

Duitse techsite WinFuture meldt dat de Galaxy Book Go in Duitsland vermoedelijk alleen beschikbaar komt als 4G-model. Deze variant krijgt volgens het medium een vanafprijs van 449 euro. WinFuture meldt daarnaast dat de 14"-laptop op woensdag aangekondigd wordt, tijdens een Galaxy Unpacked-evenement.

Volgens het Duitse techmedium krijgt de Galaxy Book Go een Qualcomm Snapdragon 7c-soc, die over acht Arm-cores met een maximale kloksnelheid van 2,55GHz beschikt. De chip zou geleverd worden met een geïntegreerd LTE-modem. De laptop zou verder 4GB geheugen en 128GB flashgeheugen meekrijgen. WinFuture meldt dat de laptop niet geleverd kan worden met meer werkgeheugen.

Verder zou de laptop ondersteuning bieden voor 802.11ac-wifi. Qua connectiviteit zou de laptop beschikken over een USB 3.2 Gen 1-aansluiting van het type-C en een USB 2.0-connector. De Galaxy Book Go krijgt volgens WinFuture een 42,3Wh-accu die via USB-C wordt opgeladen op 25W. De geadverteerde accuduur bedraagt achttien uur.

WinFuture claimt verder dat de laptop in de VS ook beschikbaar komt zonder 4G-ondersteuning. Die variant zou een vanafprijs van 349 dollar krijgen. Het is nog niet bekend of de laptop ook in Nederland beschikbaar komt. Volgens geruchten werkt Samsung ook aan een Windows-laptop met een custom Exynos-soc met Arm-cores. Die chip zou ook beschikken over een gpu van AMD. Samsung kondigde eerder al een samenwerking met AMD aan.