Gerucht: Samsung Galaxy S21 Fan Edition krijgt 4500mAh-accu

Volgens geruchten krijgt de komende Samsung Galaxy S21 Fan Edition een accucapaciteit van 4500mAh. Daarmee zou het toestel een grotere accu hebben dan de reguliere Galaxy S21, hoewel de Galaxy S21+ een grotere accu heeft.

GalaxyClub meldt op basis van eigen bronnen dat de accucapaciteit gelijk is aan de Galaxy S20 Fan Edition, die Samsung eind vorig jaar uitbracht als een meer betaalbare variant van de reguliere Galaxy S20. De Galaxy S21 FE zou daarmee een accucapaciteit van 4500mAh krijgen. Samsung bracht de Galaxy S21 in januari uit. Dat toestel beschikt over een 4000mAh-accu. De Galaxy S21+ heeft een accucapaciteit van 4800mAh.

Onlangs verscheen er al informatie over de vermeende Galaxy S21 Fan Edition. Bekende leaker OnLeaks publiceerde zelfgemaakte renders van het toestel. OnLeaks publiceert regelmatig dergelijke renders van onaangekondigde smartphones, die hij baseert op informatie die hij ontvangt van accessoiremakers. De leakers stelde dat de Galaxy S21 FE een 6,4"-scherm krijgt. Een selfiecamera zit verwerkt in een gat in het scherm. De smartphone zou verder van plastic gemaakt zijn, met een metalen frame.

Er zijn vooralsnog weinig technische specificaties van de Galaxy S21 FE bekend. Zo is het nog onbekend welke soc Samsung in de smartphone zal gebruiken. De 5G-versie van de huidige Galaxy S20 Fan Edition kreeg een Qualcomm Snapdragon-soc, terwijl de andere Galaxy S20-modellen in Europa een Exynos-chip van Samsung hadden. Mogelijk krijgt de S21 FE dan ook een Snapdragon-chip. Samsung heeft zijn Galaxy S21 Fan Edition nog niet officieel aangekondigd, maar volgens een uitgelekte roadmap gebeurt dit in augustus. Het is nog niet bekend wat het toestel gaat kosten.

Renders van de Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Afbeeldingen via Voice door OnLeaks