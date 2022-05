Renders tonen Samsung Galaxy S21 Fan Edition met 6,4"-scherm

De bekende leaker OnLeaks heeft renders van de Samsung Galaxy S21 Fan Edition gepubliceerd. Deze smartphone wordt vermoedelijk betaalbaarder dan de reguliere Galaxy S21, en krijgt onder andere een groter schermdiagonaal van ongeveer 6,4".

OnLeaks meldt bij de publicatie van de renders dat het Galaxy S21 FE-toestel afmetingen krijgt van ongeveer 155,7x74,5mm, met een dikte van 7,9mm, exclusief het camera-eiland aan de achterkant van het toestel. Daarmee is de smartphone 4mm hoger en 3,3mm breder dan de reguliere Galaxy S21, die Samsung in januari uitbracht. De vooralsnog onaangekondigde S21 'FE'-versie zou hetzelfde camerasysteem met drie sensoren krijgen als de reguliere S21, hoewel de lenzen vermoedelijk een downgrade krijgen, aangezien de adviesprijs van de Fan Edition naar verwachting lager wordt.

De leaker meldt dat het schermdiagonaal van ongeveer 6,4" groter is dan de Galaxy S21, die over een 6,2"-paneel beschikt. De selfiecamera zit wederom in een gat in het scherm verwerkt. De smartphone zou verder van plastic gemaakt zijn, met een metalen frame. Het ontwerp van het camera-eiland is iets veranderd; deze is nu gemaakt van plastic en steekt rechtstreeks uit de achterkant van het toestel. Er zijn nog geen technische specificaties van het toestel bekend. Zo is nog onduidelijk welke chip Samsung gebruikt voor de Galaxy S21 Fan Edition.

Dit wordt niet de eerste 'FE'-smartphone die Samsung uitbrengt. Het bedrijf bracht vorig jaar de Galaxy S20 Fan Edition uit. Dat betrof een goedkopere versie van de reguliere Galaxy S20, met een andere behuizing en een lagere schermresolutie. De S20 Fan Edition 5G-versie kreeg daarnaast een Qualcomm Snapdragon-soc, terwijl de andere Galaxy S20-modellen in Europa een Samsung Exynos-chip hadden. Samsung heeft zijn Galaxy S21 Fan Edition nog niet aangekondigd, maar volgens een uitgelekte roadmap gebeurt dit in augustus. Ook de adviesprijs is nog onbekend.

Renders van de Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Afbeeldingen via Voice door OnLeaks