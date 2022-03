Renders tonen Samsung Galaxy S21 Fan Edition in vier verschillende kleuren

Bekende leaker Evan Blass heeft renders van een vooralsnog onaangekondigde Samsung Galaxy S21 Fan Edition gedeeld. De renders tonen onder andere vier kleuropties van de telefoon. De Galaxy S21 FE wordt in het derde kwartaal van dit jaar verwacht.

Onder de kleuropties uit de renders van Evan Blass vallen onder andere een paarse en olijfgroene Galaxy S21 Fan Edition. In de afbeeldingen hebben die kleurvarianten beide een passende achtergrond. EvLeaks toont ook een zwarte en witte Galaxy S21 FE.

De renders van Blass, die ook wel bekendstaat als EvLeaks, tonen daarnaast het ontwerp van de Galaxy S21 FE. Eerder dit jaar publiceerde OnLeaks ook al renders van de Galaxy S21 Fan Edition, die onder andere het ontwerp van de onaangekondigde smartphone toonden. De nieuwe renders van EvLeaks lijken deze eerdere leak te bevestigen.

De telefoon toont grote gelijkenissen met de Galaxy S21, die Samsung in januari uitbracht. De S21 Fan Edition krijgt volgens de renders een plastic behuizing met een metalen frame. Het grootste verschil tussen de reguliere S21-varianten en de S21 'FE' is het plastic camera-eiland, die overloopt in de achterkant van het toestel. De reguliere S21-smartphones beschikken over glazen camera-eilanden.

Volgens eerder uitgelekte details zou de Galaxy S21 Fan Edition verder een 4500mAh-accu krijgen, die mogelijk 25W-snelladen ondersteunt. Het is nog onbekend welke soc in de smartphone zit. De 5G-versie van de Galaxy S20 Fan Edition van vorig jaar had bijvoorbeeld een Qualcomm Snapdragon-chip. De reguliere S21-smartphones beschikken in Europa over Samsung Exynos-soc's. Naar verwachting kondigt Samsung de Galaxy S21 Fan Edition in het derde kwartaal van 2021 aan. Volgens een uitgelekte roadmap gebeurt dat in augustus, maar dit is nog niet officieel bevestigd.

Afbeeldingen door Evan Blass (EvLeaks), via Twitter