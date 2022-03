Gerucht: Samsung Galaxy S22 krijgt kleinere accu dan voorganger

De komende Galaxy S22-smartphone van Samsung krijgt mogelijk een kleinere accu dan de huidige Galaxy S21. De accucapaciteit van de komende smartphone zou 7,5 procent kleiner zijn dan zijn voorganger.

GalaxyClub meldt op basis van eigen bronnen dat de rated accucapaciteit van de Galaxy S22 3590mAh zou bedragen, ten opzichte van 3880mAh voor de Galaxy S21. Dat zou voor de twee toestellen neerkomen op geadverteerde capaciteiten van respectievelijk 3700mAh en 4000mAh. Er gingen eerder al geruchten rond dat de Galaxy S22+ ook een lagere accucapaciteit krijgt dan zijn voorganger. De S22 Ultra zou een 5000mAh-accu krijgen, net als de S21 Ultra.

Samsung zou deze lagere accucapaciteit mogelijk opvangen met een efficiënter oledscherm, dat vergelijkbaar zou zijn met het paneel in de Galaxy Z Fold 3, schrijft GalaxyClub. De Galaxy S22-serie krijgt naar verwachting ook een nieuwe Samsung Exynos 2200-soc met AMD RDNA 2-gpu, hoewel het nog niet bekend is of die chip aanzienlijk efficiënter wordt dan de voorgaande Exynos-chip in de Galaxy S21.

Ook is het mogelijk dat de Zuid-Koreaanse smartphonefabrikant ondersteuning voor 45W-snelladen standaard maakt voor de Galaxy S22-line-up, hoewel dit nog niet is bevestigd. De huidige S21-smartphones ondersteunen snelladen met een vermogen van maximaal 25W. Bekende Samsung-leaker Ice Universe claimde eerder deze week op Twitter dat in ieder geval de Galaxy S22 Ultra 45W-snelladen ondersteunt.