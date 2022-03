'Uitgelekte promotieafbeelding bevestigt uiterlijk van Samsung Galaxy S22 Ultra'

Een uitgelekte afbeelding waarop de Samsung Galaxy S22 Ultra te zien is, bevestigt het uiterlijk van het toestel, stelt LetsGoDigital. Daarop is de Galaxy S22 Ultra en de Galaxy S22 te zien. Eerder lekten al verschillende renders en foto's van het toestel uit, alsook vrijwel alle specs.

Op de afbeelding, die in handen is van LetsGoDigital, is het toestel te zien, evenals zijn kleinere broer de Galaxy S22. Het zou gaan om een officiële poster van Samsung, volgens LetsGoDigital. De Samsung S22 Ultra zou in januari aangekondigd worden, maar is volgens geruchten vertraagd. Mogelijk wordt deze in februari aangekondigd voorafgaand aan de telefoonbeurs MWC in Barcelona.

De Galaxy S22 moet de nieuwe flagshipreeks worden van Samsung, met de Ultra als het grootste toestel. In november liet YouTuber Jon Prosser ook al vermeende afbeeldingen zien van de Ultra. Die foto's kwamen overeen met eerder gepubliceerde renders van OnLeaks, met als enig groot verschil de afwerking van de cameramodule. De afbeelding van LetsGoDigital bevestigt dat Jon Prosser in de foto's inderdaad de Galaxy S22 Ultra liet zien. De foto's komen overeen, alleen de kleur is anders. Naar verluidt komt het toestel uit in vijf kleuren: zwart, wit, rood, groen en Turkish rose.

Zo'n beetje alle details van de S22 Ultra waren al eerder uitgelekt, al zijn geen van deze details door Samsung bevestigd. Zo zou het toestel een 6,8"-amoledscherm krijgen met een resolutie van 1440 bij 3200 pixels, een beeldverhouding van 20:9 en een verversingssnelheid van 120Hz. De telefoon heeft vier camera's aan de achterkant, een 108-megapixelhoofdcamera, een 10-megapixelperiscoopcamera, een 10-megapixeltelefotocamera en een 12-megapixelultragroothoekcamera, en enkele sensoren. Aan de onderkant van het toestel zit een uitsparing voor de S Pen-stylus. In het scherm zit een pinholeselfiecamera van 40 megapixel. Het toestel zou voorzien zijn van een 5000mAh-accu, die snelladen ondersteunt.