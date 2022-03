Studenten TU/e bouwen autonoom zonnevoertuig voor klimaatonderzoek Zuidpool

Studenten van de TU Eindhoven gaan een autonoom zonnevoertuig ontwikkelen dat onbemenst klimaatonderzoek kan doen op de Zuidpool. De 'Antarctica-rover' wordt gemaakt door een team van 17 studenten. Komend jaar moet het eerste rijdende prototype klaar zijn.

Het voertuig van Team Polar wordt aangedreven door ingebouwde zonnepanelen en moet volledig autonoom kunnen opereren op de Zuidpool. Het moet zonder inbreng van mensen van punt A naar B kunnen rijden en het moet de extreme weersomstandigheden op de Zuidpool kunnen weerstaan, zonder tussenkomst van een mens.

Het idee achter de zonneauto is dat onderzoek op de Zuidpool duurzamer moet kunnen. Onderzoek verrichten op het continent is momenteel duur, omdat er bemenste onderzoeksstations nodig zijn en per lucht onder meer brandstof moet worden aangevoerd. Het zonnevoertuig wordt ontwikkeld zodat er minder menselijke aanwezigheid nodig is voor onderzoek, en is wat dat betreft te vergelijken met een Marsrover.

De rover zal worden voorzien van zonnepanelen die moeten werken op de Zuidpool, waar de intensiteit van de zon extreem laag is, en van een accu die werkt in lage temperaturen, iets waar reguliere batterijen moeite mee hebben. Daarnaast is het niet makkelijk om waypoint missies uit te voeren waarbij het voertuig van punt A naar B in het 'witte landschap' waar 'referentiepunten ontbreken', legt teammanager Ewout Hulscher uit.

Hoe de rover er uiteindelijk uit komt te zien is afhankelijk van de uitdagingen die op de Zuidpool spelen. Twee leden van het team gaan 28 december naar de Zuidpool om data te verzamelen voor het eerste ontwerp. Het eerste werkende prototype moet in 2022 klaar zijn. Daarbij zal het team opgedeeld zijn in een groep die zich richt op het elektrische domein, een team op het mechanische domein en een op de computer van de rover.