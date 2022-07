Voetbal- en zorgrobots van TU Eindhoven winnen wereldtitels in Thailand

Het Tech United-team van de TU Eindhoven heeft afgelopen weekend gewonnen op de wereldkampioenschappen voor robotvoetbal en zorgrobots. Het team won het robotvoetbaltoernooi voor de zesde keer. Bij de zorgrobots gaat het om de tweede wk-titel.

De Eindhovense universiteit speelde in de finale van de RoboCup in Thailand tegen het Falcons-team van chipmachinemaker ASML. Het werd 15-0. In de voorrondes wonnen de Falcons nog met 4-3. Volgens de TU Eindhoven had dit te maken met een fout in de software van de Tech United-robots. In de finale was dit probleem naar verluidt verholpen.

In het robotvoetbaltoernooi strijden autonome robots in teams van vijf tegen vijf. In het team van de TU Eindhoven hebben de robots namen zoals Lieke Motors, Jackie Groenestroom en Vivianne Wielema. In 2050 wil het team met zijn autonome voetbalrobots ook de menselijke wereldkampioen verslaan.

Tech United-robot HERO won in de finale van de zorgrobots van tegenstander TidyBoy, een robot van studenten uit Zuid-Korea. De robots zijn in staat om mensen te herkennen en objecten op te pakken. Tijdens het toernooi voerden de zorgrobots verschillende huishoudelijke taken uit, waaronder het buitenzetten van het vuilnis en het verwelkomen of inlichten van mensen.