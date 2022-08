Onderzoekers vinden voor het eerst nest via zender op lichaam van hoornaar

In de provincie Limburg zijn onderzoekers erin geslaagd om een nest van een Aziatische hoornaar te vinden, door een zendertje te bevestigen op het lichaam van een van de insecten uit het nest. Het is de eerste keer dat een nest op deze manier kon worden opgespoord in Nederland en België.

In het plaatsje Craubeek in Limburg is met succes een nest gevonden met behulp van een zendertje. Het zendertje weegt 0,15 gram en is bevestigd aan het lichaam van een Aziatische hoornaar, die zelf 0,39 gram woog volgens kenniscentrum insecten EIS.

Het kenniscentrum ontving meerdere meldingen van de Aziatische hoornaar in de buurt van Craubeek. Daarop werd een van de hoornaars gevangen en werd een zendertje op het insect bevestigd. Dit zendertje zendt een hoogfrequent signaal uit, wat wordt opgevangen met een antenne. Hiermee konden de onderzoekers het nest van de hoornaar na veertig minuten lokaliseren, op ongeveer 520 meter van de vangplek.

Het nest is vervolgens verwijderd. De Aziatische hoornaar wordt actief opgespoord en verdelgd, omdat het een exotische soort is die schadelijk is voor de inheemse biodiversiteit. Volgens het kenniscentrum kan een enkel nest tot 150 nieuwe koninginnen voortbrengen, die vervolgens elk een nieuw nest kunnen stichten. Om dit te voorkomen, wordt het nest ingevroren, zodat alle wespen en eitjes gedood worden.

Hoewel het de eerste keer is dat een nest op deze manier is opgespoord in Nederland of België, is dit al wel eerder met succes gedaan in andere landen. Zo lukte het verdelgers in de Verenigde Staten in 2020 om met een zendertje een nest op te sporen van een Aziatische hoornaar.