Drone vervoert voor het eerst in Europa menselijk weefsel tussen ziekenhuizen

Een drone heeft vandaag voor het eerst in Europa menselijk weefsel vervoerd tussen twee ziekenhuizen. Het toestel legde een 1,2 kilometer lang parcours af in vier minuten, vloog op een hoogte van 80 meter en haalde een snelheid van 36km/u. Dat wordt na de testfase 60km/u.

De drone vloog van het Antwerpse ZNA Middelheim richting het GZA Sint-Augustinus-ziekenhuis, maar deed dat niet in een rechte lijn. Het toestel vloog volgens de VRT tijdens deze testfase immers over zoveel mogelijk groene en dunbevolkte zones van de stad Antwerpen om veiligheidsredenen. Ook de parkeerplaatsen voor patiënten van de respectievelijke ziekenhuizen werden geweerd. De reistijd bedroeg vier minuten, waaronder een minuut voor het opstijgen en een minuut voor het landen.

Het toestel had menselijk weefsel aan boord dat tijdens een operatie was verwijderd. Dat weefsel diende overgebracht worden naar een laboratorium in een van de twee ziekenhuizen om daar gecontroleerd te worden op tumorcellen. Na 30 minuten was het resultaat van die analyse bekend en kwam de dokter in het andere ziekenhuis te weten of hij de operatie mocht afronden of niet. Dankzij deze methode kan een patiënt volgens een medewerker van het ziekenhuis veel sneller uit narcose gehaald worden.

Volgens Tom Van de Vreken, woordvoerder van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, zijn drones veel sneller en betrouwbaarder dan het traditionele transport dat over de weg moet. "In de lucht zijn er geen files of verkeerslichten", klinkt het. "Bovendien wordt een drone aangedreven door een batterij of waterstof waardoor er geen schadelijke stoffen vrijkomen." Hij vermeldt ook dat een enkele drone-operator meerdere drones kan helpen aansturen terwijl er bij wegverkeer, voor elke rit, een chauffeur nodig is.

De Antwerpse ziekenhuizen werkten voor deze primeur samen met Helicus, een Antwerps bedrijf dat gespecialiseerd is in medische droneoperatie. Helicus kreeg in juni van dit jaar als eerste bedrijf in Europa toelating om een drone buiten het gezichtsveld over stedelijke agglomeratie te laten vliegen. Volgens Mikael Shamim, de ceo van het bedrijf, is het transporteren van menselijke weefsel een eerste stap. “Er is nog zoveel meer mogelijk, met bloed, andere stalen of medicatie, bijvoorbeeld.” De volgende stap is volgens de man om een onduidelijk begin- of eindpunt op een traject te kunnen bereiken. Het bedrijf denkt op langere termijn ook aan het vervoer van patiënten via drones.