eBay koopt ruilkaartmarktplaats TCGplayer voor 259 miljoen dollar

De online ruilkaartmarktplaats TCGplayer is gekocht door eBay. De veilingsite heeft 259 miljoen dollar betaald voor de overname. Als de deal wordt goedgekeurd, dan is de overname naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 rond.

TCGplayer is een koop- en verkoopplatform voor kaartspellen zoals Pokémon, Yu-Gi-Oh!, en Magic: The Gathering. Het platform biedt ook verkooptools en -diensten aan, waaronder opslag en orderverwerking. Het bedrijf is in 2008 opgericht en telt 688 werknemers.

eBay schrijft in een verklaring maandag dat het meer wil deelnemen aan de ruilkaartenmarkt en merkt op dat de vraag naar ruilkaarten "aanzienlijk is toegenomen". "Met TCGplayer kunnen we de klantervaring in alle categorieën verbeteren, nog meer relaties smeden en liefhebbers over de hele wereld van dienst zijn", schrijft Dawn Block, de vicepresident collectibles van eBay.

TCGplayer-ceo Chedy Hampson meldt dat er na de overname weinig gaat veranderen binnen het bedrijf. De ruilkaartenmarktplaats blijft onafhankelijk en Hampson blijft de ceo. "We krijgen de kans om te profiteren van eBay's decennialange ervaring en financiële middelen om onze productencatalogus uit te breiden en onze tools en diensten naar een hoger niveau te tillen", aldus de man.