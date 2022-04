Marktplaats Kopersbescherming kost 5 procent van aankoopbedrag voor kopers

Marktplaats introduceert Kopersbescherming, een alternatief voor de dienst Gelijk Oversteken. De nieuwe dienst moet meer zekerheid bieden voor kopers, maar is ook duurder. Kopers betalen veertig cent en vijf procent van het afgesproken aankoopbedrag. Voor verkopers is het gratis.

Kopersbescherming is vanaf maandag als test bij een deel van de gebruikers beschikbaar en moet over anderhalve week voor alle gebruikers beschikbaar zijn, meldt Marktplaats. Het gebruik van de dienst is optioneel en alleen kopers betalen er voor. De kosten zijn hoger dan bij Gelijk Oversteken, waar Marktplaats eerder deze maand mee stopte. Daarbij betaalden gebruikers twee procent van het afgesproken aankoopbedrag, bij Kopersbescherming is dat vijf procent.

Volgens Marktplaats biedt de nieuwe dienst meer zekerheid. De handelsplaats werkt samen met Online Payment Platform, dat als tussenrekening fungeert. Dit platform houdt de status van betaling en verzending bij en als kopers binnen zeven dagen na verzending melden dat het pakket niet is aangekomen, is beschadigd of dat de inhoud van het pakket anders is dan is afgesproken, wordt het geld vastgehouden en kan de koper het bedrag terugkrijgen. OPP bemiddelt daarvoor tussen koper en verkoper en is beslissingsbevoegd.

Gelijk Oversteken, dat Marktplaats in 2017 introduceerde en tot voor kort in gebruik was, bood alleen zekerheid over het verzenden van producten. Verkopers kregen hun geld ook als ze iets anders opstuurden dan het afgesproken product. Online Payment Platform waar Marktplaats nu mee samenwerkt, heeft ook al andere samenwerkingen met handelsplaatsen.