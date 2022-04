Dying Light 2 is vijf miljoen keer verkocht in maand van release

Er zijn in de maand van release vijf miljoen exemplaren verkocht van zombiegame Dying Light 2: Stay Human. Van de originele game zijn twintig miljoen stuks verkocht sinds de release in 2016. Volgens Techland groeien de verkoopcijfers van de game iedere maand 'aanzienlijk'.

Ontwikkelaar Techland heeft aangekondigd dat er vijf miljoen exemplaren van Dying Light 2: Stay Human zijn verkocht in de maand van release. Het gaat om de periode tot 28 februari, inclusief preorders van voor de releasedatum op 3 februari. Het totale aantal verkochte exemplaren zal hoger liggen. Techland zegt dat de verkoopcijfers iedere maand toenemen, maar het is niet duidelijk met hoeveel.

Volgende week verschijnen nieuwe content en enkele 'veelgevraagde functies' voor Dying Light 2. Eerder zei de ontwikkelaar dat het de toevoeging van een New Game Plus-modus overweegt. Of deze modus in de aankomende update verschijnt, is niet bekendgemaakt.

Dying Light 2 is een actie-rpg met een survivalhorrorsetting. De game verscheen in een drukke releasemaand. Onder meer Horizon Forbidden West en Elden Ring verschenen in februari. De actie-rpg van FromSoftware is sinds de release twaalf miljoen keer verkocht. Van Forbidden West zijn nog geen officiële cijfers bekend.