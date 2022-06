Elden Ring is twaalf miljoen keer verkocht

Tussen de release op 25 februari en 14 maart zijn er wereldwijd twaalf miljoen exemplaren van Elden Ring verkocht. Het spel is in Japan een miljoen keer geleverd. Eerder bleek al dat Elden Ring in Europa de grootste nieuwe gametitel van de afgelopen zes jaar is.

Uitgever Bandai Namco Entertainment maakt voor het eerst sinds de release op 25 februari officiële verkoopcijfers bekend. In de afgelopen weken noemden analisten al meermaals het verkoopsucces van de game en dat bleek ook uit bijvoorbeeld spelersaantallen op Steam. Volgens SteamDB had het spel een piek van meer dan 950.000 gelijktijdige spelers en daarmee staat de game op de zesde plek aller tijden.

Bij de bekendmaking van de cijfers schrijft Bandai Namco dat er vooruitgekeken kan worden naar 'meer Elden Ring' in andere vormen. De uitgever wil meer doen met personages en andere aspecten uit het spel, buiten het domein van games. Wat concreet daarvoor de plannen zijn, is niet duidelijk.

Actie-rpg Elden Ring is gemaakt door ontwikkelaar FromSoftware, bekend van de Dark Souls-games. Die zijn in totaal 27 miljoen keer verkocht, zei de studio in 2020. Van Dark Souls III waren vier jaar na de release 10 miljoen exemplaren verkocht. Met 12 miljoen verkochte exemplaren in iets meer dan twee weken is Elden Ring daarmee een groot succes.

Details over verkopen op verschillende platforms geeft Bandai Namco niet. Het spel is beschikbaar op Steam en voor Xbox- en PlayStation-consoles. Volgens analisten verkoopt de game in Europa het best op de pc, gevolgd door de PlayStation 5, Xbox en PS4. Dat gaat om percentages van 44, 27, 16 en 13.