Pc-versie Elden Ring heeft patch gekregen die deathloop-bug fikst

FromSoftware heeft woensdag een kleine patch uitgebracht voor de Elden Ring. De patch moet voorkomen dat pc-spelers in een oneindige deathloop worden geforceerd, nadat hun spel is gecrasht.

In de patchnotes van Elden Ring-versie 1.03.2 staat dat "een bug in de multiplayermodus die spelers in staat stelde om anderen te teleporteren naar onjuiste coördinaten op de kaart" is opgelost.

Verschillende Elden Ring-spelers kwamen de bug tegen nadat hun wereld werd binnengedrongen door een pvp-speler. Die voerde vervolgens een bepaalde vaardigheid uit, waarna de game van de speler crashte. Als de gebruiker het spel opnieuw opstartte, kwam hij in een eindeloze 'deathloop' terecht, waarin het personage direct na het respawnen doodvalt.

Voordat de bug was opgelost, werd het pc-spelers aangeraden om de onlinemodus van Elden Ring uit te schakelen. Ze konden ook een back-up van hun savefiles maken.