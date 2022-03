AEG lost probleem op voor combimagnetron die zich stoomoven waande

AEG heeft nieuwe software voor zijn combimagnetron, die dankzij een update dacht dat hij een stoomoven was. De eerste getroffen klanten meldden woensdag dat bij hen het probleem was opgelost. Daarvoor moet wel een monteur langskomen.

Omdat de combimagnetron na de update geen verbinding meer kan maken met wifi, is het probleem alleen ter plaatse op te lossen, zo zei AEG Nederland al eerder. De update kwam begin deze maand, waarna mensen met een KMK968000T-combimagnetron het apparaat niet langer konden gebruiken. Het lijkt erop dat de fabrikant software voor een verkeerd product als ota-update op het apparaat heeft gezet.

Tweaker bertine meldt op GoT dat de monteur via een USB-stick de juiste software met de fix op het apparaat zet. Ook bij een andere gebruiker heeft een monteur het probleem opgelost. Het is onbekend hoeveel gebruikers afgelopen weken met het probleem zaten.

De combimagnetron gaf foutcode F606 aan, terwijl sommige apparaten ook F254 aangaven. Dat is een foutmelding van de camera. Het betreffende apparaat heeft geen camera. Electrolux, dat de merknaam AEG in Nederland voert, zei al eerder niet eerder met dit probleem te maken hebben gehad. Hoe het bedrijf de foutieve update heeft kunnen verspreiden, is onbekend.