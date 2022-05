Elden Ring haalt Call of Duty: Vanguard in op gebied van verkoopcijfers

Videogame Elden Ring is volgens analisten van de NPD Group de meestverkochte game van de afgelopen twaalf maanden in de VS. Het spel is vaker over de toonbank gegaan dan Call of Duty: Vanguard, dat bijna vier maanden langer op de markt is.

Elden Ring kwam op 25 februari uit en is daarmee meer dan 3 maanden op de markt. Call of Duty: Vanguard kwam op 5 november uit en is daarmee iets meer dan 6 maanden verkrijgbaar. Dat Elden Ring Call of Duty heeft ingehaald als het gaat om verkoopcijfers van de afgelopen twaalf maanden, is net gebeurd, zo maakt de NPD Group bekend. De ontwikkeling is opvallend: normaal gesproken staat de Call of Duty-franchise altijd bovenaan in de gameverkoopranglijsten van NPD.

De analistengroep komt niet met concrete verkoopcijfers, maar Elden Ring-uitgever Bandai Namco deelt die zelf wel. De laatste tussenstand is dat de game wereldwijd 13,4 miljoen keer verkocht is. Overigens was Elden Ring hiervoor al de bestverkochte nieuwe gamefranchise van de afgelopen zes jaar. Cijfers die laten zien hoe goed Call of Duty: Vanguard presteert, zijn er niet, maar uitgever Activision liet in maart aan zijn investeerders weten dat deze titel 'niet aan verwachtingen voldeed'.

Verdere noemenswaardigheden afkomstig van de NPD Group zijn dat Lego Star Wars: The Skywalker Saga de bestverkochte game in de VS was voor de maand april. Tevens heeft de game meteen de nummer twee plek op de ranglijst van bestverkochte games in 2022 in de VS tot nu toe gepakt.

Tot slot is de Nintendo Switch de nummer vier meestverkochte gameconsole ooit is geworden in de VS; de spelcomputer heeft de PlayStation 4 ingehaald. De Switch ligt in de VS alleen nog achter op de PlayStation 2, Xbox 360 en Wii.