Elden Ring-modders krijgen toegang tot arena's die kunnen duiden op pvp-gebieden

Elden Ring-modders hebben toegang gekregen tot drie tot nu toe ontoegankelijke gebieden in Elden Ring. De gebieden hebben veel weg van arena's voor pvp-gevechten. Dit zou kunnen duiden op geschrapte content of een toekomstige pvp-uitbreiding.

Dark Souls-fans zullen onmiddellijk flashbacks krijgen naar de Hollow Arena in Dark Souls 3, een pvp-uitbreiding voor de game die bij onder meer de season pass zat. Daar lijken de gebieden in Elden Ring, ontdekt door youtubers Garden of Eyes en Lance McDonald, dan ook veel op. De arena's zijn te vinden in Leyndell, Northern Limgrave en Caelid. Het was al langer bekend dat er iets te vinden was in deze gebieden, maar tot nu toe wist nog niemand toegang te krijgen.

De drie arena's zijn volledig uitgewerkt, laten Garden of Eyes en McDonald zien, en hebben veel weg van een gladiatorring, met zwaarden op de grond, vuurkorven en tribunes voor toeschouwers. Beide gamers moesten wel de game modden om toegang te krijgen tot de gebieden. Garden of Eyes modde eerder onder meer Dark Souls 3, Bloodborne en Sekiro. McDonald ontdekte eerder cut content in onder meer Bloodborne, Sekiro, Dark Souls 3 en Nier Automata.

Dat de arena's er zijn, betekent niet dat From Software in het geniep werkt aan dlc voor pvp-gevechten. Het kan net zo goed geschrapte content zijn, of gebieden die de ontwikkelaars gebruikten voor testen, maar Elden Ring-fans hopen natuurlijk dat er binnenkort drie gebieden worden toegevoegd om elkaar te lijf te gaan. Al vinden wij Elden Ring nu ook al een geweldige game.