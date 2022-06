Spellenkrakergroep Codex en subgroep Plaza leggen hun werk na acht jaar neer

De releasegroep Codex legt zijn werk neer. Deze groep heeft in zijn acht jaar aan activiteit de kopieerbeveiliging van in totaal ongeveer 12.600 pc-games gekraakt. De cracking scene is volgens de groep 'minder interessant' geworden.

In een afscheidsbericht, dat in de .nfo voor hun release van The Sims 4 My Wedding Stories te vinden is, doet Codex zijn verhaal. Ze stellen dat de groep in het leven geroepen werd om aan Reloaded, een indertijd dominante groep, het hoofd te bieden. Hun versie van het verhaal is dat Reloaded 'al snel uit elkaar begon te vallen en de scene minder interessant werd'. De groep doet verder zijn beklag over andere groepen, die namen van weer andere groepen uit het verleden zonder toestemming gebruiken in plaats van een eigen reputatie op te bouwen.

De groep kreeg in 2017 veel bekendheid nadat het de beveiliging van Middle-Earth: Shadow of War kraakte op de dag van diens release. Niet alleen was de groep er snel bij, maar het ging daarbij ook nog eens om de Denuvo-kopieerbeveiliging, die erom bekendstaat dat hij moeilijk te kraken is. In sommige Denuvo-gevallen laat een crack maanden of jaren op zich wachten, of komt hij er nooit.

Plaza is een subgroep van Codex, die ongeveer 5300 van de releases op zijn naam heeft staan, aldus de tekst bij The Sims. Als afscheidscadeau heeft de groep besloten om toch nog een populairdere game vrij te geven: Elden Ring. Dat kan dus officieel gezien worden als de laatste release van Plaza en min of meer ook Codex.

Naast de gekraakte games staat de groep er ook bekend om dat het in zijn installers een podium bood aan artiesten die muziek maken in tracker format, ook wel bekend als chiptunes. Dat is 8- en 16-bits-eske muziek die klinkt als wat te horen was op oude consoles en in arcadegames van decennia geleden.