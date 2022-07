Denuvo-drm-maker introduceert SecureDLC-drm voor dlc en microtransactions

Irdeto, ontwikkelaar van Denuvo, heeft Denuvo SecureDLC uitgebracht. SecureDLC is drm die dlc en microtransactioncontent moet beveiligen tegen piraterij. De drm werkt met een api en vereist 'weinig' aanpassingen aan de broncode van een game.

De Denuvo SecureDLC vereist volgens Irdeto een 'kleine en simpele' api-implementatie binnen de code van een game. Daarna valideert de SecureDLC-api de api van een gameplatform, zoals Steam, de Epic Games Store of de Microsoft Store. Daarmee kan de drm herkennen of de speler recht heeft om de dlc te kunnen spelen of niet.

Irdeto claimt dat het nu eenvoudig is geworden om dlc te spelen op 'populaire platformen als Steam en Epic', zonder dat de dlc is gekocht. Het bedrijf spreekt over 'eenvoudig te gebruiken tools' die spelers 'automatisch programma's laten installeren die dlc bruikbaar maken zonder ervoor te betalen'.

Het bedrijf richt met SecureDLC op allerlei vormen van dlc, zoals grotere uitbreidingen voor games of cosmetische items voor gratis games. Irdeto zegt dat zijn drm werkt met zowel gratis games als betaalde games en met games die de reguliere Denuvo Anti-Tamper-drm gebruiken. De dlc-drm wordt al gebruikt in bepaalde games, maar Irdeto zegt nog niet welke dat zijn.