'Offline game' Crash Bandicoot 4 heeft op pc always online drm

Crash Bandicoot 4: It's About Time heeft op pc's always online drm terwijl de game geen online spelmodi heeft. Zelfs middenin een sessie kan de game afsluiten als de verbinding met de Battle.net-servers verbroken wordt.

De verbinding met de Battle.net-servers kan niet alleen verbroken worden door een connectieprobleem aan de zijde van de speler, maar ook door een probleem bij Battle.net zelf, of een andere schakel tussen speler en Battle.net in. Het eindresultaat zal hoe dan ook hetzelfde zijn: bij een connectieprobleem is deze singleplayer- en local co-op-game niet speelbaar. Spelers ontdekten de drm nadat de game op vrijdag op de markt kwam.

De kopieerbeveiliging is bedoeld tegen illegaal verspreide kopieën van de game. De gedachtegang is dat de game bij de spelers Battle.net-account controleert of de game daar ook daadwerkelijk gekocht is. Is dat niet zo, dan weigert de game dienst. In het voorbeeld van Crash 4 wordt alleen een verbindingsprobleem, dat voor kan komen, behandeld als een geval van softwarepiraterij. Overigens is de beveiliging van de game inmiddels al gekraakt, waardoor alleen betalende gamers aan deze voorwaarde hoeven te voldoen.

Spelers uiten hun onvrede op plaatsen als Reddit en Twitter. De ervaring leert dat er een mogelijkheid is dat een bedrijf naar deze feedback luistert, hoewel dat soms nog steeds lang duurt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Denuvo-beveiliging, die soms maanden na de release van een game nog verwijderd wordt. Dat voorbeeld betreft echter geen always online drm.