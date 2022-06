Crash Bandicoot 4 komt op 12 maart naar PS5, Xbox Series-consoles en Switch

Crash Bandicoot 4: It's About Time komt op 12 maart beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X en S en Nintendo Switch. Activision bracht de titel vorig jaar al uit voor de PS4 en Xbox One en er komt dit jaar ook een versie voor de pc.

Activision zegt dat deel vier uit de reeks ergens 'later dit jaar' ook beschikbaar komt voor pc, via Battle.net. Wanneer dat precies zal zijn, is nog onbekend. Op de PlayStation 5 en Xbox Series X zal de game draaien in 4k-resolutie met 60 beelden per seconde, terwijl er op de Series S sprake zal zijn van een lagere resolutie die 'naar 4k wordt opgeschaald'. Daarnaast spreekt de uitgever over de snellere laadtijden en '3d-audio-effecten' bij de next-gen consoles.

Crash Bandicoot 4: It's About Time kwam in oktober vorig jaar al uit voor de PlayStation 4 en Xbox One. Spelers die de game al in bezit hebben voor een van deze consoles, krijgen voor Crash Bandicoot 4 zonder kosten de next-gen upgrades in het geval ze de titel op de PS5 of Xbox Series X of S willen spelen. Ook savegames zijn over te zetten.

De titel van deze vierde game verwijst onder meer naar een element in het spel. Er zijn namelijk vier Quantum Masks met speciale eigenschappen aanwezig Een daarvan is de Time Mask. Als Crash dat masker opzet, kan hij de tijd vertragen om zo bepaalde handelingen uit te voeren. Ook is er een Gravity Mask, waarmee hoofdrolspeler Crash aan de onderkant van platforms kan lopen.

Crash Bandicoot 4: It's About Time gaat vijftig euro kosten op de Nintendo Switch en zeventig euro voor het Xbox-en PlayStation-platform. Op Battle.net is de game ook al vooruit te bestellen, voor een bedrag van veertig euro.