Activision heeft Crash Bandicoot 4: It's About Time aangekondigd. De game verschijnt op 2 oktober voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Het gaat om een nieuw deel in de langlopende serie van 3d-platformgames.

Crash Bandicoot 4 gaat direct verder na het einde van deel 3, dat in 1998 verscheen. De nieuwe game wordt gemaakt door ontwikkelaar Toys for Bob, een van de programmeurs geeft bij de aankondiging in de SummerGameFest-show op YouTube uitleg over het spel.

De titel It's About Time verwijst naar de lange tijd dat er geen Crash Bandicoot-game is uitgekomen, maar gaat volgens de ontwikkelaar ook over de inhoud van het spel. De game gaat letterlijk over tijd. Er zitten vier Quantum Masks in het spel met speciale eigenschappen, één daarvan is de Time Mask. Als Crash dat masker op zet, kan hij de tijd vertragen om zo bepaalde handelingen uit te voeren.

Een ander masker is de Gravity Mask, daarmee kan Crash op het plafond of aan de onderkant van platforms lopen. Welke eigenschappen de overige twee maskers hebben, is nog niet bekendgemaakt. Spelers moeten in de spelwereld op zoek naar de maskers en kunnen zo gaandeweg nieuwe eigenschappen vrijspelen.

In Crash Bandicoot 4 zijn meerdere personages speelbaar. Spelers kunnen op ieder moment kiezen uit Crash of zijn jongere zusje Coco. Die twee hebben dezelfde eigenschappen en speelstijl. De game krijgt ook levels waarin spelers Doctor Neo Cortex besturen. Hij heeft een pistool waarmee vijanden worden veranderd in platforms, die levels krijgen daardoor een hele andere speelstijl.

Activision brengt Crash Bandicoot 4: It's About Time op 2 oktober uit voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Andere platforms worden niet genoemd in de trailer. De game staat als pre-order in de downloadwinkels van Sony en Microsoft voor 70 euro.