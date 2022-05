Nvidia introduceert pci-e 4.0-insteekkaart met A100-accelerator

Nvidia heeft een pci-e-insteekkaart van zijn A100-accelerator met GA100-gpu op basis van de Ampère-architectuur aangekondigd. Diverse fabrikanten hebben serverhardware aangekondigd waar de kaarten in gebruikt worden.

De GA100-gpu op de Nvidia A100-pci-e-insteekkaart heeft dezelfde specificaties als de sxm4-variant die Nvidia eerder aankondigde, maar vanwege de aangepaste formfactor is de tdp verlaagd van 400W naar 250W. Dat is nodig omdat systemen met insteekkaarten minder efficiënt gekoeld kunnen worden dan systemen die de sxm4-modules gebruiken.

Volgens Nvidia zijn de piekprestaties van de pci-e-kaart gelijk aan die van de module, maar kan de insteekkaart de maximale prestaties minder lang volhouden. De fabrikant geeft aan dat de nieuwe insteekkaart 90 procent van de prestaties biedt ten opzichte van de sxm4-module. Het verbruik is echter ook een stuk lager, door de lagere tdp.

Bij de aankondiging noemt Nvidia een flinke lijst van fabrikanten die de A100-accelerator zullen aanbieden in rackservers. Het gaat om Asus, Atos, Cisco, Dell, Fujitsu, Gigabyte, HPE, Inspur, Lenovo, One Stop Systems, Quanta/QCT en Supermicro. Fabrikanten kunnen meerdere van de kaarten combineren, Gibabyte maakt bijvoorbeeld een server met tien A100-kaarten. Vermoedelijk gebruiken de fabrikanten de A100-pci-e-kaarten in combinatie met AMD Epyc-processors. Dat zijn momenteel de enige serverprocessors met pci-e 4.0-ondersteuning.

Halverwege mei kondigde Nvidia zijn Ampère-architectuur voor gpu's aan. De GA100 is de grootste chip en die is bedoeld voor gebruik in datacenters. De volledige GA100 wordt gebruikt op de A100-accelerator, die Nvidia zelf uitbrengt in sxm4-formfactor en toepast in zijn DGX-systemen. De chip wordt gemaakt op 7nm en heeft een oppervlak van 826mm². De GA100-gpu heeft 6912 cudacores en is gecombineerd met 40GB hbm2. Nvidia gaat de Ampère-gpu later ook in andere configuraties gebruiken voor GeForce-videokaarten.