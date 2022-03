Nvidia haalt voor het eerst meer omzet uit datacenters dan uit gaming

Nvidia heeft in het afgelopen kwartaal voor het eerst in zijn geschiedenis meer omzet behaald uit de verkoop van datacenter-gpu's dan uit de verkoop van GeForce-gpu's voor gamers. Het bedrijf behaalde een recordomzet van 3,87 miljard dollar.

De verkoop van gpu's voor datacenters leverde Nvidia in de afgelopen drie maanden 1,75 miljard dollar op. Dat is een stijging van 167 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook de verkopen van GeForce-gpu's groeiden, maar minder sterk. Nvidia behaalde met zijn gamingdivisie een kwartaalomzet van 1,65 miljard dollar, dat is een stijging van 26 procent.

Het is voor het eerst dat Nvidia in een kwartaal meer omzet uit zijn datacenteractiviteiten haalt dan uit gaming. In de afgelopen jaren zijn datacenter-gpu's steeds belangrijker geworden voor Nvidia en in het vorige kwartaal was de omzet uit datacenters al bijna gelijk aan de omzet uit gaming. Een jaar gelden was de omzet uit het gamingonderdeel nog ruim twee keer zo hoog als die uit het datacentergedeelte.

Nvidia haalde minder omzet uit zijn automotiveonderdeel. De divisie die chips maakt voor auto's, had een kwartaalomzet van 111 miljoen dollar. Dat is 47 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De totale kwartaalomzet van Nvidia kwam uit op 3,87 miljard dollar, omgerekend zo'n 3,27 miljard euro. Niet eerder haalde het bedrijf in drie maanden zoveel geld binnen. De nettowinst kwam uit op 622 miljoen dollar, omgerekend zo'n 524 miljoen euro.