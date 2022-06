Gerucht: Nvidia wil Arm kopen

Nvidia zou interesse hebben in de overname van chipontwerper Arm. Dat zeggen bronnen die daarbij betrokken zijn tegenover financieel persbureau Bloomberg. Vorige week kwam naar buiten dat SoftBank, de huidige eigenaar van Arm, een verkoop overweegt.

Nvidia heeft volgens de bronnen van Bloomberg in de afgelopen weken toenadering gezocht bij Arm over een mogelijke overname. Er zouden volgens de bronnen nog andere bieders naar voren kunnen komen, maar details daarover zijn nog niet bekend.

The Wall Street Journal bracht vorige week naar buiten dat het Japanse SoftBank Arm Holdings in zijn geheel of gedeeltelijk wil verkopen. Ook zou een beursgang onderzocht worden, waardoor het bedrijf zelfstandig verder kan. SoftBank nam Arm in 2016 over voor 24,3 miljard Britse Pond. Destijds zo'n 29 miljard euro.

Bloomberg stelt dat een eventuele overname van Arm door Nvidia de grootste overname in de chipindustrie zou kunnen worden. Nvidia is in de afgelopen vier jaar ongeveer acht keer zoveel waard geworden. Het bedrijf, dat videokaarten maakt, groeit vooral dankzij zijn gpgpu's voor datacenters. Door Arm in te lijven zou Nvidia in theorie zelf complete systemen voor datacenters kunnen maken, met zowel cpu's als gpu's. Nu combineert Nvidia zijn datacenter-gpu's met Epyc- en Xeon-cpu's van AMD en Intel.

Volgens Bloomberg heeft SoftBank ook Apple benaderd. De bedrijven zouden gesprekken hebben gehad, maar Apple zou niet van plan zijn om een bod uit te brengen op Arm. Het businessmodel van Arm bestaat grotendeels uit het uitgeven van licenties op chipontwerpen aan andere bedrijven en dat zou niet passen bij de strategie van Apple.

Een overname van Arm door een ander bedrijf uit dezelfde branche komt vermoedelijk onder een vergrootglas te liggen bij regelgevende instanties en mededingingsautoriteiten. Veel bedrijven zijn nu afhankelijk van de licenties die ze bij Arm afnemen om chips te maken.