'Nvidia is in vergevorderde gesprekken met SoftBank over overname van Arm'

Nvidia is naar verluidt in vergevorderde gesprekken met SoftBank over de overname van Arm. Gpu-fabrikant Nvidia zou de enige serieuze bieder zijn op dit moment en meer dan 27 miljard euro overhebben voor chipontwerper Arm.

Volgens financieel persbureau Bloomberg willen de partijen in de komende weken tot een deal komen. Vorige week ging al het gerucht dat Nvidia Arm wil overnemen; nu zeggen bronnen dat de gesprekken vergevorderd zijn. De Britse chipontwerper is momenteel eigendom van het Japanse SoftBank.

De bronnen van Bloomberg merken ook op dat er nog geen beslissingen zijn gemaakt en dat de onderhandelingen nog vast kunnen lopen. SoftBank zou nog interesse kunnen peilen van andere geïnteresseerden als het niet lukt om met Nvidia tot een deal te komen.

Ook bronnen van de Financial Times geven details over de overnamegesprekken. Die zeggen dat de gesprekken in de afgelopen maanden zijn begonnen en dat Nvidia SoftBank heeft benaderd. Volgens de bronnen van FT is er nog een aantal problemen rondom de deal, die moeten worden opgelost.

Welk bedrag met de overname is gemoeid, is nog niet bekend. Wel zou Nvidia meer willen betalen dan de 24,3 miljard pond die SoftBank in 2016 neerlegde om Arm in handen te krijgen. Momenteel is dat zo'n 27 miljard euro. Nvidia, SoftBank en Arm hebben niet gereageerd op de berichtgeving.

Als Nvidia daadwerkelijk Arm wil overnemen, zal die overname vermoedelijk onder een vergrootglas komen te liggen bij regelgevende instanties en mededingingsautoriteiten. Nvidia en Arm zijn actief in dezelfde branche en Nvidia is momenteel klant van Arm. Veel bedrijven zijn momenteel afhankelijk van de licenties die ze bij Arm afnemen om chips te maken.