Nvidia's kwartaalomzet uit gaming en datacenters is flink toegenomen

Nvidia's kwartaalomzet uit gamingproducten nam in zijn afgelopen kwartaal toe met 27 procent ten opzichte van vorig jaar. De kwartaalomzet van Nvidia's datacenterbedrijfsonderdeel oversteeg voor het eerst de grens van 1 miljard dollar.

Nvidia's omzet van zijn Gaming-tak bedroeg 1,34 miljard dollar, omgerekend 1,22 miljard euro. Dat was 27 procent meer dan Nvidia in hetzelfde kwartaal vorig jaar omzette. Het bedrijf schrijft de toename toe aan 'gestegen verkopen van zijn voornaamste gamingproducten'. Onder andere de toename van thuiswerken en gaming heeft daarbij volgens het bedrijf geholpen. Het bedrijf claimt dat de hoeveelheid tijd die GeForce-gebruikers besteden aan games met 50 procent is gestegen.

Nvidia haalt naar voren dat de vraag naar gaming-gpu's hoog was en dit zou voor het huidige kwartaal ook het geval blijven. Nvidia introduceerde afgelopen kwartaal nieuwe lijn van laptop-gpu's, waaronder de RTX 2080 Super en 2070 Super. Nvidia maakte verder bekend dat zijn GeForce Now-streamingdienst 2 miljoen nieuwe gebruikers heeft sinds het aflopen van de bèta in februari.

Nvidia's kwartaalomzet van de Datacenter-divisie nam met maar liefst 80 procent toe tot 1,14 miljard dollar. Volgens de topman van het bedrijf, Jensen Huang, komt dat omdat accelerated computing inmiddels gemeengoed begint te worden voor datacenters. Nvidia kondigde vorige week zijn A100-accelerator op basis van de nieuwe Ampère-architectuur voor high performance computing aan en nam recent Mellanox over om verdere groei op de datacentermarkt te realiseren.

De omzet van de Professional visualization-divisie van Quadro-kaarten nam toe met 15 procent tot 307 miljoen dollar maar de omzet uit Automotive nam af met 7 procent tot 155 miljoen dollar vanwege de negatieve impact die de coronacrisis op de automarkt heeft. De totale omzet bedroeg 3,08 miljard dollar en dat was 39 procent hoger dan vorig jaar.