Nvidia's jaaromzet uit gaming daalt met 12 procent

Nvidia's jaaromzet van de Gaming-divisie, waar de GeForce-kaarten onder vallen, is met 12 procent gedaald tot 5,5 miljard dollar. Het laatste kwartaal was wel een goed kwartaal voor de divisie, met een omzetstijging van 56 procent.

De kwartaalomzet van Nvidia's Gaming-divisie bedroeg in het vierde kwartaal van vorig jaar 1,49 miljard dollar, omgerekend 1,37 miljard euro. Dat was 56 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal in 2018, maar wel 10 procent lager dan het kwartaal ervoor.

In een toelichting op de kwartaalcijfers, opgetekend door Seeking Alpha, meldt Nvidia-ceo Jensen Huang dat de invloed van gamelaptops en de Nintendo Switch op de omzet is toegenomen en dat daardoor de seizoenen van productie van deze apparaten een grotere rol spelen. Fabrikanten produceren de producten volgens de topman met name in het tweede en derde kwartaal. Voor het huidige kwartaal verwacht Nvidia dan ook een verdere omzetdaling 'van dubbele cijfers', waarbij het bedrijf ook de invloed van het coronavirus 2019-nCoV noemt.

Nvidia meldt verder dat laptopfabrikanten in het vierde kwartaal van vorig jaar 125 verschillende gamemodellen met Nvidia-gpu's op de markt aanboden, tegenover 94 in 2018. Het aantal modellen met Max-Q-videokaarten zou verdubbeld zijn.

De jaaromzet van Nvidia nam ten opzichte van een jaar eerder af met 7 procent tot 10,91 miljard dollar. Gaming is ondanks de omzetdaling nog altijd met afstand de meest lucratieve divisie van het bedrijf. De jaaromzet van de divisies voor Professional Visualization, oftewel Quadro, en Datacenter, met name de Tesla-accelerators, nam wel toe, met respectievelijk 7 en 2 procent. Net als voor Gaming was het vierde kwartaal voor Datacenter een goede periode: de kwartaalomzet nam toe met 43 procent tot 968 miljoen dollar, waardoor deze divisie hard op weg is om voor het eerst een kwartaalomzet van een miljard dollar te realiseren.