Android-versie The Witcher 3-kaartspel Gwent verschijnt op 24 maart

De Android-versie van Gwent, het kaartspel uit The Witcher 3, komt op 24 maart uit. De versie voor Android volgt daarmee zo'n vijf maanden na de komst van de iOS-versie. Het kaartspel is gratis te spelen en biedt in-gameaankopen.

Ontwikkelaar CD Projekt Red heeft een trailer online gezet met daarin een verwijzing naar de verschijningsdatum. Gwent: The Witcher Card Game staat in de Google Play Store en het is mogelijk om vooraf te registreren om zo een melding te krijgen als de app beschikbaar is.

Het kaartspel kwam aanvankelijk uit voor de pc en consoles, maar de ontwikkelaar besloot eind vorig jaar om met de consoleversies te stoppen, om zich volledig te kunnen richten op de mobiele versies en de variant voor de pc. Eind oktober vorig jaar verscheen de iOS-versie van het spel.

Gwent begon als minigame in The Witcher 3. In dat spel is het een minigame waarbij spelers kaarten verzamelen en kunnen spelen tegen npc's, om zo nog meer kaarten te verzamelen. Vanwege de populariteit van Gwent werd er een standalone-versie van gemaakt waarin spelers het met kaarten tegen elkaar kunnen opnemen.