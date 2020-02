'Iraanse hackers vallen Nederlandse universiteiten aan en verkopen lesmateriaal'

Iraanse staatshackers zouden zich nog steeds op onderwijsinstellingen richten, ondanks eerdere aanklachten van de VS. Onder andere Nederlandse universiteiten zouden doelwit zijn. De aanvallers verkopen Nederlands lesmateriaal door in Iran.

Het gaat om dezelfde groepering die in 2018 door de Verenigde Staten is aangeklaagd voor het stelen van 31,5TB aan gegevens van Amerikaanse en internationale universiteiten en bedrijven. Dat concludeert consultancybedrijf PwC na onderzoek, schrijft de NOS.

Volgens PwC zijn de aanvallers met name op zoek naar lesmateriaal, om dit tegen lage tarieven op Iraanse sites aan te kunnen bieden. Daarnaast publiceren de aanvallers inloggegevens voor digitale bibliotheken waarvan Iraanse studenten gebruik kunnen maken.

In de afgelopen maanden richtten de hackers die banden met de Iraanse overheid hebben zich in ieder geval op drie Nederlandse universiteiten en een hbo-instelling, volgens PwC. Het bedrijf meldt wel dat het moeilijk is om precies te achterhalen welke bestanden zijn weggesluisd. Ook lijkt Nederland een relatief klein doelwit tegenover de Engelstalige onderwijsinstellingen.