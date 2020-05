'Broncode van originele Xbox en Windows NT 3.5 verschijnen op internet'

De broncode van zowel de originele Xbox als Windows-versie NT 3.5 zijn op internet verschenen. Van de Xbox is daarnaast de kernel gepubliceerd, die een aangepaste versie is van Windows 2000. Microsoft zegt het Xbox-lek te onderzoeken.

Bij de Xbox is de broncode volgens The Verge verschenen inclusief 'sommige' build environments, de Xbox Development Kit, test-emulators en interne documenten. De broncode en kernel zijn volgens de technieuwssite al eerder tussen liefhebbers gedeeld, maar zijn nu openbaar op internet verschenen. Daardoor lijken de gevolgen van het lek beperkt, al kunnen andere homebrewers nu ook met de code aan de slag gaan. De Xbox-kernel zou een gemodificeerde en uitgeklede versie zijn van Windows 2000, waar ondersteuning voor DirectX 8 aan is toegevoegd.

Met het lekken van de broncode kunnen homebrewontwikkelaars makkelijker emulators maken van spellen die oorspronkelijk voor de originele Xbox verschenen. Zo zouden oudere spellen bijvoorbeeld op een moderne pc gespeeld kunnen worden. Eerder deze maand verscheen een DirectX 12-versie van Super Mario 64 nadat in 2019 de broncode van het spel was uitgelekt.

Naast het Xbox-lek, is ook de broncode van een near-final versie van Windows NT 3.5 verschenen. Deze code is inclusief build tools. De ondersteuning voor dit besturingssysteem verliep eind 2001, waardoor de beveiligingsrisico's beperkt zijn. Microsoft zegt tegen The Verge bekend te zijn met de geruchten over de Xbox en deze te onderzoeken. Over het verschijnen van de Windows NT-versie wilde Microsoft niks zeggen.