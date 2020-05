Id Software verwijdert anti-cheattool van Denuvo uit pc-versie Doom Eternal

Ontwikkelaar id Software gaat de anti-cheattool van Denuvo met een komende patch verwijderen uit de pc-versie Doom Eternal. De tool werd vorige week toegevoegd aan het spel maar de ontwikkelaar kreeg hier flinke kritiek op.

De producent van het spel bij id Software, Marty Stratton, meldt op Reddit dat de bedoelingen van de ontwikkelaar goed waren, maar dat feedback van spelers duidelijk heeft gemaakt dat het besluit om de anti-cheattool te gebruiken herzien moet worden. "Daarom gaan we de anti-cheattechnologie van het spel in onze volgende pc-update verwijderen."

De ontwikkelaar bekijkt de toekomst van de anti-cheatmogelijkheden maat stelt dat op zijn minst de spelers van enkel de campagne ontzien moeten worden. De brede invoering van Denuvo Anti-Cheat bij een spel dat voornamelijk in singleplayermodus gespeeld wordt, was een van de kritiekpunten van spelers.

Denuvo liet afgelopen week aan Destructoid al weten te werken aan een mogelijkheid om de singleplayermodus offline op te starten zonder dat de installatie van Anti-Cheat vereist is. Doom Eternal heeft een Battlemode-multiplayerspelvom voor twee tegen een, waarbij de enkele speler de Doom Slayer is en het duo uit een aantal demons kan kiezen. Volgens id Software was de anti-cheattool toegevoegd om cheaten bij die modus te voorkomen maar ook gezien de 'competitieve initiatieven' die nog op de Battlemode-roadmap staan.

Een ander kritiekpunt van spelers was dat de prestaties te lijden hadden onder de Denuvo-tool, maar volgens Stratton zijn die problemen niet gerelateerd. De prestatieverminderingen zouden toe te schrijven zijn aan een codeverandering met betrekking tot het toewijzen van videogeheugen. Ook die aanpassing zal bij de pc-patch teruggedraaid worden.