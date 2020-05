Samsung brengt Terrace-tv voor buitengebruik uit

Samsung kondigt de Terrace aan, een tv die speciaal bedoeld is om in de buitenlucht te gebruiken. De lcd-tv met 4k-resolutie beschikt onder andere over een ip55-aanduiding en is daarmee in bepaald mate bestand tegen stof en water.

Samsung brengt per direct een consumentenversie van de Terrace uit in de Verenigde Staten en Canada. Later dit jaar volgt de release in meer landen, waaronder Duitsland en Australië. Of Nederland en België bij die landen horen is niet bekend. In de zomer verschijnt tevens een professionele versie, die bijvoorbeeld door cafés gebruikt kan worden om sportwedstrijden op terrassen te tonen.

De Terrace komt in 55"-, 65"- en 75"-versies op de markt. Het gaat om een model in Samsungs Qled-serie met lcd-paneel en 4k-resolutie. De tv heeft een ip55-kwalificatie om aan te geven dat blootstelling aan bepaalde hoeveelheden water en stof geen invloed op de werking zou moeten hebben. Een schermhelderheid van maximaal 2000 cd/m² moet garanderen dat ook bij invallend zonlicht wat te zien blijft en een antireflectieve coating moet hierbij helpen.

De televisie ondersteunt spraakbediening via Bixby en Amazon Alexa en ondersteuning voor Googles Assistent volgt 'binnenkort'. Samsung biedt tegelijk een bijbehorende soundbar aan, die aan een muur of direct aan de Terrace verbonden kan worden. De volledige specificaties van de televisie staan op de Amerikaanse productpagina.

De 55"-versie van de Terrace kost in de VS 3455 dollar, de 65"-versie 4999 dollar en de 75"-tv heeft een adviesprijs van 6499 dollar.