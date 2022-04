Samsungs 55" Terrace-tv voor buitengebruik verschijnt in april voor 3999 euro

Samsungs Terrace-tv voor buitengebruik komt vanaf april beschikbaar en het kleinste 55"-model krijgt een adviesprijs van 3999 euro. Er komen ook 65"- en 75"-versies beschikbaar, evenals een bijbehorende soundbar.

Net als de editie van vorig jaar is de The Terrace voor 2021 een lcd-tv met 4k-resolutie in de QLED-serie. Volgens Samsung haalt de televisie een piekhelderheid van 2000 cd/m², wat ook bij fel licht een goede kijkervaring in de buitenlucht zou moeten opleveren. Daarnaast is er een antireflectieve coating aangebracht. The Terrace Soundbar heeft een vermogen van 210W en betreft een 3.0-audiosysteem. Deze is aan te sluiten via bluetooth of wifi en is met een een meegeleverde installatiekit onder de televisie te hangen.

Verder heeft de televisie een ip55-kwalificatie zodat blootstelling aan bepaalde hoeveelheden water en stof geen invloed op de werking zou moeten hebben. Ook moet de televisie fatsoenlijk blijven werken in temperaturen tussen de -31 en 50 graden Celsius. Alle bovenstaande specificaties komen overeen met het The Terrace-model dat Samsung vorig jaar in onder meer de VS, Canada, Duitsland en Australië uitbracht.

Samsungs The Terrace met een beelddiagonaal van 65" krijgt een adviesprijs van 4999 euro en de 75"-versie krijgt een prijskaartje van 6499 euro. Net als het 55"-model zijn ook deze grotere formaten vanaf april beschikbaar. De Terrace Soundbar komt een maand later beschikbaar en deze gaat 999 euro kosten, al schrijft Samsung dat er vanaf 5 april een promotieactie komt waarmee deze soundbar tijdelijk zonder kosten wordt geleverd bij aanschaf van The Terrace.