Tweakers melden dat firmware-update Samsung-soundbars brickt

De recentste update voor Samsung-soundbars lijkt veel van die apparaten te bricken. Gebruikers op onder andere het Tweakers-forum melden dat de Q990D-soundbar na een update niet meer werkt. Gebruikers kunnen mogelijk een oude update via USB installeren.

Onder andere op het Tweakers-forum zeggen veel gebruikers last te hebben van het probleem. Het lijkt erop dat een recente update van de soundbar voor problemen zorgt. Dat is firmwareversie 1020, die eerder deze week uitkwam. Gebruikers kunnen onder andere via de SmartThings-app automatische updates uitschakelen als ze die update niet binnen willen krijgen.

Gebruikers op Tweakers laten weten dat de soundbar niet meer wordt herkend door tv's en dat het geluid niet meer te regelen is, zowel via de afstandsbediening als via de knoppen op de soundbar zelf. Het probleem lijkt voornamelijk te bestaan op de HW-Q990D, maar er zijn ook gebruikers die melden dat het probleem op andere soundbars zoals de HW-Q930D voorkomt. Ook op het Samsung-forum zijn tientallen gebruikers die de problemen melden.

Gebruikers kunnen de soundbar niet zomaar terugzetten naar fabrieksinstellingen, omdat de knoppen op de soundbar niet te gebruiken zijn. Sommige gebruikers, onder andere op Tweakers, zeggen dat ze firmware kunnen installeren via USB. Op Samsungs ondersteuningspagina staat onder andere een upgradegids, maar het enige downloadbare firmwarebestand is versie 1020 die juist de problemen lijkt te veroorzaken.

Tweakers heeft Samsung om een reactie gevraagd. Het bedrijf kon niet direct antwoord geven.