Groot deel van Tweede Kamer wil SIDN-migratie naar AWS tegenhouden

Een groot deel van de Nederlandse Tweede Kamer wil de verplaatsing van het .nl-domein naar AWS tegenhouden. VVD, Groenlinks-PvdA en NSC hebben daarvoor een motie ingediend tijdens een debat met staatssecretaris Zsolt Szabó, die zegt een eigen clouddienst te willen onderzoeken.

Op dinsdag stemt de Tweede Kamer onder andere over een ingediende motie van Barbara Kathmann van GroenLinks-PvdA, Jesse Six-Dijkstra van NSC en Martijn Buijsse van de VVD. In de motie pleiten de partijen ervoor 'om in overleg te gaan met SIDN en nationale cloudaanbieders om ook het beperkte deel van de DNS-keten dat naar Amazon gaat weer in Nederland te krijgen'. De partijen willen dat de regering de Tweede Kamer daar voor het zomerreces over informeert. De partijen achter de motie hebben samen al 69 van de 150 zetels in de Kamer, waarmee een Kamermeerderheid binnen handbereik ligt.

De motie draait om het besluit van vorig jaar van de Stichting Domeinregistratie Nederland om een deel van de infrastructuur voor het .nl-domein naar een publieke cloud te verplaatsen. SIDN, verantwoordelijk voor het beheer van het domein, wil onder andere het domeinregistratiesysteem naar AWS zetten, naast de eigen ict-omgevingen. Wel wordt de data op Europese servers opgeslagen. Het gaat nadrukkelijk niet om de resolver. Desondanks kreeg het besluit veel kritiek van experts, en inmiddels ook vanuit de politiek, waaronder twee regeringspartijen. In een debat met minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken en de staatssecretaris van Digitalisering Zsolt Szabó dienden meerdere partijen ook een motie in om onder andere een risicoanalyse te doen naar Amerikaanse clouddiensten en eentje die de regering oproept niet te afhankelijk te worden van Amerikaanse partijen.

In het debat zegde Szabó volgens NRC wel toe te onderzoeken of diensten in 'een alternatieve, soevereine overheidscloud' kunnen worden opgezet. Daar wil hij ook geld voor vrijmaken. Of dat gaat lukken en of SIDN daar uiteindelijk van gebruik wil maken, is overigens maar de vraag. Destijds zei de dienst juist naar AWS te willen overstappen omdat het goedkoper is om diensten op AWS te hosten en omdat het makkelijker is personeel te vinden om AWS-clusters te beheren dan wanneer dat in eigen beheer gaat.

Opvallend genoeg zei SIDN destijds bewust niet te hebben gekozen voor een Europese cloudprovider. Volgens de stichting 'bestaat er geen volwaardig Europees alternatief' voor AWS. SIDN zei toen later wel open te staan om over te stappen naar zo'n Europese dienst, mocht die ontstaan.

De kritiek op de plannen van SIDN valt binnen een paradigmaverandering die de afgelopen maanden is ontstaan. Daarbij is er steeds meer weerstand tegen de macht van grote Amerikaanse techbedrijven, die zich hebben verenigd met president Trump. Daardoor is de relatie tussen Europa en de VS op losse schroeven komen te staan, waardoor experts en beleidsmakers meer pleiten voor Europese onafhankelijkheid. Dat moet onder andere gebeuren door weg te stappen van clouddiensten als AWS, Azure of Google Cloud, al zijn er weinig grootschalige Europese alternatieven voor zulke diensten.