SIDN wil domeinregistratiesysteem naar AWS verplaatsen

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland gaat zijn infrastructuur verplaatsen naar AWS. Dat doet de organisatie onder andere vanwege de kosten. Het gaat om het domeinregistratiesysteem, maar niet om de resolver. Verschillende instanties hebben kritiek.

SIDN schrijft in een blogpost dat het een groot deel van de interne infrastructuur niet meer in eigen beheer houdt, maar uitbesteedt aan Amazon Web Services. Het gaat dan vooral om het domeinregistratieplatform Fury. SIDN werkt sinds vorig jaar samen met zijn Canadese tegenhanger CIRA aan dat eigen nieuwe systeem, dat inmiddels ook bij andere tld-beheerders wordt gebruikt. SIDN wil het platform 'nog makkelijker toegankelijk maken' door het als dienst aan te bieden. Dat gebeurt door het niet meer in eigen beheer te houden, maar het in een publieke cloudomgeving te zetten. Dat wordt AWS, schrijft SIDN. Het gaat daarbij wel om Europese servers.

Volgens SIDN is die verhuizing vooral bedoeld vanwege de kosten. Onder andere de energiekosten, de kosten van nieuwe hardware en het vinden van personeel om de infrastructuur te beheren, is erg duur. Ook zegt SIDN dat het 'organisaties onnodig kwetsbaar maakt' als slechts een klein deel van het personeel weet hoe het beheer werkt.

SIDN host zijn infrastructuur nu nog in twee datacenters. In de komende jaren wordt 'de complete ict-omgeving' omgezet naar AWS. SIDN wil dat proces begin 2026 hebben afgerond.

Opvallend is dat SIDN bewust niet kiest voor een Europese cloudprovider omdat zo'n dienst er niet is. Er bestaat 'geen volwaardig Europees alternatief' voor AWS. "Zodra dat wel opduikt, willen we over kunnen stappen", schrijft de stichting. De Dutch Cloud Community, een koepel van Nederlandse hostingproviders, zegt in een reactie verbaasd te zijn om de beslissing. "Wat ons verbaasde, als brancheorganisatie van Nederlandse hosting- en cloudproviders, is hoe dit nieuws is gepresenteerd alsof het volstrekt normaal is dat een partij als SIDN, met haar roots in de Nederlandse infrastructuur, één van haar kerntaken en systemen niet bij een Nederlandse cloudprovider zou kunnen onderbrengen, als het besluit om het niet meer intern te willen draaien."

SIDN zegt in een reactie daarop dat het die afweging wel heeft gemaakt. "We hebben, met hulp van externe deskundigen, heel zorgvuldig gekeken naar alle mogelijke alternatieven, maar zijn helaas tot het besluit gekomen dat die er nog niet zijn", schrijft de organisatie. "Alhoewel we op vele manieren proberen bij te dragen aan de strategische digitale autonomie van ons land en van Europa, heeft de permanente beschikbaarheid van .nl en de bescherming van onze gegevens hier de doorslag gegeven."