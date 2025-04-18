SIDN kijkt of anycast-DNS-infra op Nederlandse servers kan worden gehost

SIDN gaat onderzoeken of het anycastsysteem voor de DNS-infrastructuur voor het .nl-domein op datacenters van Nederlandse bedrijven kan komen te draaien. Verder wil SIDN ook de keuze om de andere infrastructuur naar AWS te verplaatsen 'regelmatig evalueren'.

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland schrijft dat in een blogpost na de afgelopen weken gesprekken te hebben gevoerd met de Dutch Cloud Community, de brancheorganisatie voor cloudproviders en internetdiensten in Nederland. Die gesprekken liepen al in februari van dit jaar. SIDN zegt nu aan DCC te hebben gevraagd 'mee te denken over welke Nederlandse partijen kandidaat zouden kunnen zijn om onze DNS-anycastinfrastructuur te hosten'.

Daarmee bevestigt de beheerder van het .nl-domein dat hij actief kijkt naar Nederlandse partijen die de infrastructuur zouden kunnen hosten. Het gaat dan specifiek om IP-anycast, dat SIDN nog wel zelf host. Daarnaast wordt een kopie van die nameservers gehost door de beheerders van het Canadese .ca- en het Oostenrijkse .at-domein, voor redundantie. "We zijn momenteel in gesprek met Nederlandse partijen om dit belangrijke deel van onze infrastructuur, dat op meerdere plekken op de wereld draait, onder te brengen", schrijft SIDN.

Daarnaast zegt de stichting dat zij de keuze om een ander deel van de infrastructuur naar AWS te verplaatsen 'regelmatig zal evalueren'. SIDN kwam onder vuur te liggen toen de organisatie vorig jaar besloot het domeinregistratiesysteem te hosten via Amazon Web Services. Met de recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten kwam de politiek daarop in beweging: onlangs nam de Tweede Kamer een motie aan waarin zij de regering opriep stappen te zetten tegen de verhuizing.

SIDN hoeft als private stichting niets te doen met zo'n motie, maar is niet doof voor de kritiek. De organisatie zei vorig jaar al te willen kijken naar de mogelijkheid om de infrastructuur alsnog op Nederlandse servers te hosten, maar maakte daar de kanttekening bij dat dat te moeilijk en te duur was. "De huidige keuze voor AWS zullen we regelmatig evalueren, waarbij we onderzoeken wanneer een verhuizing op termijn naar een Nederlandse of Europese provider mogelijk is", schrijft SIDN. "Met DCC is afgesproken dat we de Nederlandse sector nauw hierbij betrekken, onder andere in het aankomende traject dat we onder leiding van het ministerie van Economische Zaken gaan volgen, om invulling te geven aan de Kamermotie."