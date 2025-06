Tweede Kamer wil unaniem dat SIDN .nl-domeininfrastructuur niet naar AWS overzet

De Nederlandse Tweede Kamer is unaniem akkoord gegaan met een motie om de infrastructuur rondom het .nl-domein in Nederland te blijven houden. Wat de gevolgen van die stemming zijn, is nog niet duidelijk, maar de uitslag geeft een stevig signaal af.

Alle partijen in de Tweede Kamer stemden voor een motie om 'het .nl-domein weer volledig in Nederland te krijgen'. Die motie werd vorige week ingediend. Het gaat specifiek om plannen van de Stichting Domeinregistratie Nederland om een deel van haar infrastructuur naar clouddiensten van AWS te verplaatsen. SIDN is verantwoordelijk voor het beheer van het .nl-domein en wil het domeinregistratiesysteem en zijn eigen ict-infrastructuur naar de Amazon Web Services-cloud verplaatsen omdat dat goedkoper en makkelijker te beheren is. Door de huidige geopolitieke situatie, specifiek de rol van de Amerikaanse overheid, zijn steeds meer politici tegen die plannen. Twee belangrijke kanttekeningen daarbij zijn overigens wel dat de autoritatieve nameservers voor het .nl-niet worden verplaatst en dat de AWS-servers in Europa staan.

De gehele Tweede Kamer roept nu op die migratie naar AWS in zijn geheel tegen te houden. De motie zelf is daarvoor geen verplichting; het is een oproep aan het kabinet om stappen te zetten tegen die migratie. Het is maar de vraag hoe dat kan. Daarvoor zou er bijvoorbeeld een besluit van de minister nodig zijn, of mogelijk een wetswijziging. Het kabinet kan de motie in theorie ook negeren, al lijkt dat onwaarschijnlijk gezien de unanimiteit van de stemming.

De Kamer stemde daarnaast nog voor meerdere andere moties die onder andere door Barbara Kathmann van GroenLinks-PvdA, Jesse Six-Dijkstra van NSC en Martijn Buijsse van de VVD werden ingediend. Die moties draaiden onder andere om 'te stoppen met onnodige ict-migraties naar Amerikaanse techgiganten', het starten van een aanbesteding voor een Nederlandse 'rijkscloud' en het uitvoeren van een risicoanalyse en een exitstrategie voor clouddiensten van Amerikaanse techbedrijven. Ook andere partijen zoals Volt dienden moties in die werden aangenomen, waaronder de oproep om in Europees verband versneld te investeren in een eigen clouddienst.

Update, 18.03 uur - In het artikel stond aanvankelijk dat SIDN zijn dns-resolver in eigen beheer zou houden, maar zoals PaultheWEiRD opmerkt heeft SIDN alleen autoritatieve nameservers.