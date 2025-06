SIDN: Veel Nederlandse zorginstellingen geen eigenaar van eigen domeinnaam

Veel Nederlandse zorginstellingen hebben hun domeinnaambeheer niet op orde. Dat zegt Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, ofwel SIDN, op basis van eigen onderzoek. Bijna een derde van de onderzochte domeinnamen staat niet op naam van de zorginstelling.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 2883 domeinnamen van Nederlandse zorginstellingen en in samenwerking met Z-CERT, een cybersecuritycentrum dat zich richt op de zorgsector. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de onderzochte domeinnamen van zorginstellingen problemen vertoont, schrijft de SIDN. Deze variëren van onjuiste registratiegegevens tot potentieel malafide praktijken.

Bij een derde van de onderzochte domeinregistraties ligt het eigendom buiten de zorginstelling. De domeinnaam staat dan vaak op naam van een IT-dienstverlener of marketingbureau, maar soms ook op naam van een individuele arts of onderzoeker. De SIDN wijst erop dat dit grote problemen kan veroorzaken als een medewerker stopt bij de organisatie of als de dienstverlening van een IT-bedrijf ophoudt.

Daarnaast kan een kwaadwillende de domeinnamen opnieuw registreren en inzetten om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens. Hierbij lopen vooral kleine zorginstellingen risico. Daarbij wordt 35 procent van de domeinnamen extern beheerd. Universitaire medische centra, ofwel umc's, scoren ook opvallend hoog, schrijft de stichting. Ongeveer 36 procent van de domeinnamen worden extern beheerd, waarschijnlijk vanwege de grote hoeveelheid domeinnamen waarover umc's beschikken.

Bron: SIDN

SIDN zegt dat 7 procent van de onderzochte domeinnamen gegevens heeft geregistreerd die niet van de organisatie zijn, ook al is de domeinnaam geregistreerd bij de zorginstelling. Bij de domeinnamen van jeugdzorginstellingen is dat 17 procent. Bij de registratie staat dan het privémailadres van een medewerker, een extern webdesignbureau en in een enkel geval zelfs van een lokale sportvereniging, volgens de stichting.

Verder kwam de SIDN tijdens het onderzoek meerdere gevallen van typosquatting tegen. Hierbij wordt een domeinnaam geregistreerd die lijkt op de naam van een merk of organisatie, maar net anders gespeld. De houders van deze domeinnamen hopen ze later te verkopen, bijvoorbeeld aan de betreffende instellingen of kwaadwillenden. Typosquatting kwam het meest voor bij de umc's (10 procent), ziekenhuizen en jeugdzorg (7 procent). De stichting raadt organisaties aan om domeinnamen te registreren die net afwijken van hun domeinnaam om typosquatting te voorkomen.

Aanpassing, 16.16 uur - In het oorspronkelijke bericht staat dat het onderzoek is uitgevoerd onder 2883 zorginstellingen. Dit moesten domeinnamen van zorginstellingen zijn. Het artikel en de titel zijn aangepast.