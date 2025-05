SIDN haalt nepwebwinkels 'onmiddellijk' offline na melding politie

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland heeft een overeenkomst gesloten met het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie. Wanneer het LMIO een nepwebwinkel meldt bij de SIDN wordt deze voortaan door de stichting 'direct' offline gehaald.

De organisaties hebben een pilotproject van een jaar opgezet, waarin ze onderzoeken of deze nieuwe werkwijze bevalt. De SIDN meldt dat zij vanaf eind november het oordeel van het meldpunt gaat volgen. Door de nieuwe werkwijze kunnen nepwebshops eerder uit de lucht gehaald worden, aldus de beheerder. “Als de politie vanuit hun expertise zegt: ‘deze webwinkel is nep en maakt veel slachtoffers’, dan willen we hen liefst onmiddellijk in dat oordeel volgen”, zegt Chiel van Spaandonk van de SIDN.

Het LMIO zegt dat de overeenkomst nodig is om het groeiende aantal nepwebwinkels effectiever te bestrijden. Het aantal aangiftes van aan- en verkoopfraude bij webshops steeg van 16.000 in 2023 naar 20.000 in 2024 volgens de cijfers van het meldpunt. "En dan moet je er ook nog eens rekening mee houden dat naar schatting één op de vijf slachtoffers aangifte doet”, zegt LMIO-teamleider Gijs van der Linden.

Eerder moest het LMIO een notice-and-takedownverzoek indienen. Om de registratiegegevens te controleren stuurt de SIDN een verificatieverzoek. Als de domeinnaamhouder niet binnen drie dagen op correcte wijze reageert, kan de SIDN de domeinnaam onbereikbaar maken.