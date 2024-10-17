SIDN blijft voorlopig houders van verlopen .nl-domeinen waarschuwen

SIDN blijft voorlopig doorgaan met het waarschuwen van domeinnaamhouders als hun opgezegde domeinen nog e-mail ontvangen. De organisatie doet dit sinds 2021 via zijn Lemmings-tool en concludeert na drie jaar dat dit de aandacht voor het probleem heeft verhoogd.

Opgezegde .nl-domeinen komen na een quarantaineperiode van veertig dagen weer beschikbaar voor registratie. Het risico bestaat echter dat mensen nog e-mails blijven sturen aan de gekoppelde e-mailadressen, die vervolgens in handen komen van de nieuwe houder, terwijl ze daar niet voor zijn bedoeld. In het verleden zijn zo diverse datalekken ontstaan, bijvoorbeeld bij Jeugdzorg.

De Lemmings-tool van het SIDN moet deze datalekken voorkomen door houders te waarschuwen als een opgezegd domein nog e-mail ontvangt. De tool gebruikt het DNS-verkeer dat SIDN voor .nl verwerkt om in te schatten of een domein inderdaad nog e-mail ontvangt. In een nieuw techreport waarin SIDN ingaat op de technische details van de tool, valt te lezen dat deze waarschuwing zo'n dertig dagen na het opzeggen van het domein verstuurd wordt, dus nog voordat de quarantaineperiode voorbij is en een ander de kans krijgt om de domeinnaam te registreren.

SIDN analyseerde gedurende 8,5 maanden, beginnend in april 2022, 587.778 domeinnamen die opgeheven werden. In totaal werden 54.410 waarschuwingen verstuurd, wat neerkomt op 9,2 procent van de gevallen. Zo'n acht procent viel in een hoogrisicocategorie, wat betekent dat de kans groter is dat er privacygevoelige informatie in de verstuurde mails zit. Dit is bijvoorbeeld het geval bij domeinnamen van zorginstellingen of juridische bedrijven.

SIDN concludeert dat de tool de aandacht voor het probleem heeft verhoogd en mogelijk ook datalekken heeft voorkomen, 'maar het laatste blijft lastig om te meten'. Daarom is besloten om Lemmings voorlopig te blijven draaien en domeinnaamhouders voor mogelijke datalekken te blijven waarschuwen. De organisatie noemt geen einddatum voor het project.