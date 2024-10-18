Amnesty dient klacht in tegen 'discriminerend' Frans risicoanalysealgoritme

Amnesty International en veertien andere organisaties eisen dat de Franse overheid stopt met het gebruik van een 'discriminerend' risicoanalysealgoritme om toeslagenfraude op te sporen. De partijen hebben een klacht ingediend bij de Franse Raad van State.

De klacht, die is ingediend onder leiding van belangenorganisatie La Quadrature du Net (LQDN), stelt dat de Caisse nationale d'allocations familiales sinds 2010 een risicoanalysealgoritme gebruikt om toeslagenfraude op te sporen. LQDN kon in 2023 de broncode inkijken. Dit algoritme wijst een score tussen nul en één toe aan alle 32 miljoen Fransen die een toeslag ontvangen van de CNAF. Hoe dichter de score bij één ligt, hoe hoger de kans dat iemand wordt gemarkeerd voor onderzoek.

Amnesty hekelt dat deze score wordt berekend op basis van factoren die discriminerend zijn ten opzichte van kwetsbare huishoudens, waaronder mensen met een migratieachtergrond of vluchtelingen. Dit omvat een laag inkomen, werkloosheid, woonsituatie, hoeveel van het inkomen aan huur wordt uitgegeven en werkenden met een handicap. Aangezien de persoonlijke gegevens van deze mensen en hun gezinsleden op regelmatige basis worden verwerkt, vindt Amnesty bovendien dat er inbreuk wordt gemaakt op de privacy.

Eerder dit jaar heeft Amnesty International de Nederlandse overheid bekritiseerd voor de soortgelijke risicoprofilering van burgers. De inzet van algoritmes voor risicoprofilering staat al jaren hoog op de radar in Nederland, gezien de val van het kabinet-Rutte III in 2020 rond het toeslagenschandaal.