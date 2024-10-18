OnLeaks toont renders van Samsung Galaxy A36 5G met vernieuwd camera-eiland

OnLeaks heeft renders gepubliceerd van de komende Samsung Galaxy A36 5G. Deze smartphone krijgt volgens de bekende leaker een camera-eiland met een vernieuwd ontwerp aan de achterkant. Het is niet bekend wanneer de telefoon precies verschijnt.

Het vernieuwde camera-eiland wordt de voornaamste visuele wijziging van de Samsung Galaxy A36 5G, zo blijkt uit de renders die OnLeaks in samenwerking met GizNext heeft gepubliceerd. Het toestel heeft ditmaal een enkele 'bump' waarin de drie camera's zijn verwerkt. De voorgaande Galaxy A35 5G had ook drie camerasensors, maar die zaten 'los' van elkaar in de achterkant verwerkt.

Verder lijkt het toestel fysiek weinig veranderd. Het betreft nog steeds een smartphone met platte zijkanten, een plat 6,6"-scherm en een selfiecamera die in een gat in het scherm zit verwerkt. De Galaxy A36 5G zou wel iets dunner zijn dan zijn voorganger. Verder zitten de volumeknoppen aan de rechterzijkant, samen met de aan-uitknop. Laatstgenoemde heeft geen ingebouwde vingerafdrukscanner, dus mogelijk zit die onder het scherm, schrijft ook GizNext. Aan de onderkant van het toestel zit een speaker, USB-C-poort en simkaartslot.

Verdere specificaties van de Galaxy A36 5G zijn nog niet bekend. Uit eerdere Geekbench-listings blijkt wel dat het toestel een soc met acht Arm-cores en een Adreno 610-gpu krijgt, naast 6GB geheugen. Volgens GizNext kan dat bijvoorbeeld een Snapdragon 6 Gen 3 of Snapdragon 7s Gen 2 van Qualcomm zijn, hoewel de exacte chip nog niet is bevestigd.