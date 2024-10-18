OnLeaks toont renders van Samsung Galaxy A36 5G met vernieuwd camera-eiland

OnLeaks heeft renders gepubliceerd van de komende Samsung Galaxy A36 5G. Deze smartphone krijgt volgens de bekende leaker een camera-eiland met een vernieuwd ontwerp aan de achterkant. Het is niet bekend wanneer de telefoon precies verschijnt.

Het vernieuwde camera-eiland wordt de voornaamste visuele wijziging van de Samsung Galaxy A36 5G, zo blijkt uit de renders die OnLeaks in samenwerking met GizNext heeft gepubliceerd. Het toestel heeft ditmaal een enkele 'bump' waarin de drie camera's zijn verwerkt. De voorgaande Galaxy A35 5G had ook drie camerasensors, maar die zaten 'los' van elkaar in de achterkant verwerkt.

Verder lijkt het toestel fysiek weinig veranderd. Het betreft nog steeds een smartphone met platte zijkanten, een plat 6,6"-scherm en een selfiecamera die in een gat in het scherm zit verwerkt. De Galaxy A36 5G zou wel iets dunner zijn dan zijn voorganger. Verder zitten de volumeknoppen aan de rechterzijkant, samen met de aan-uitknop. Laatstgenoemde heeft geen ingebouwde vingerafdrukscanner, dus mogelijk zit die onder het scherm, schrijft ook GizNext. Aan de onderkant van het toestel zit een speaker, USB-C-poort en simkaartslot.

Verdere specificaties van de Galaxy A36 5G zijn nog niet bekend. Uit eerdere Geekbench-listings blijkt wel dat het toestel een soc met acht Arm-cores en een Adreno 610-gpu krijgt, naast 6GB geheugen. Volgens GizNext kan dat bijvoorbeeld een Snapdragon 6 Gen 3 of Snapdragon 7s Gen 2 van Qualcomm zijn, hoewel de exacte chip nog niet is bevestigd.

Samsung Galaxy A36 5G-renders via OnLeaks/GizNextSamsung Galaxy A36 5G-renders via OnLeaks/GizNextSamsung Galaxy A36 5G-renders via OnLeaks/GizNext

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-10-2024 15:41 14

18-10-2024 • 15:41

14

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Samsung Galaxy A35 5G

vanaf € 247,-

4.5 van 5 sterren

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Reacties (14)

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Balance 18 oktober 2024 16:00
Uit eerdere Geekbench-listings blijkt wel dat het toestel een soc met acht Arm-cores en een Adreno 610-gpu krijgt, naast 6GB geheugen. Volgens GizNext kan dat bijvoorbeeld een Snapdragon 6 Gen 3 of Snapdragon 7s Gen 2 van Qualcomm zijn
Wow dit is wel heel bijzonder. De Galaxy A35 draaide op een Exynos 1380, wat zeker geen slechte SoC was. De Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 en Snapdragon 7s Gen 2 zijn praktisch identiek aan elkaar, maar ook heel vergelijkbaar met de Exynos 1380. Allemaal gebruiken bijvoorbeeld 4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 cores, en allemaal komen ze uit Samsung's 5nm/4nm fabrieken. Ze presteren allemaal praktisch hetzelfde.

De Exynos 1380 heeft ook gewoon een hele logische opvolger, de Exynos 1480, die ook in de Galaxy A55 te vinden is. Reviews van die chip zijn goed en Samsung 4LPP is een volwassen node met prima yields.

Dus waarom wisselt Samsung hier naar Snapdragon? Het enige wat ik me kan bedenken is marketing, dat consumenten toch liever het Snapdragon labeltje hebben. Of Qualcomm moet wel heel agressief zijn met hun prijzen, maar zo ken ik Qualcomm niet. Heel veel andere logische technische redenen zie ik namelijk niet.

[Reactie gewijzigd door Balance op 18 oktober 2024 16:01]

Rhinosaur @Balance18 oktober 2024 16:09
Waarschijnlijk omdat de verschillen met de A55 en diens opvolger te klein worden. Dit toestel gaat het hoger segment kanibaliseren zoals dat in de marketing wordt genoemd. Ik merk zelf ook dat ik steeds minder behoefte heb aan een high end toestel. Mocht de mijne vervangen moeten worden dan zal de A3x of A5x serie volstaan.
P_Tingen @Rhinosaur19 oktober 2024 11:47
Mijn vrouw heeft nu een A35 en als ik die bekijk en dan tegenover mijn S24 zet dan vind ik het verschil in specs en ervaring kleiner dan het verschil in prijs doet vermoeden. De S24 is namelijk zo ongeveer drie keer zo duur als de A35
hollabizack12 18 oktober 2024 16:01
We zijn full circle! Het design lijkt op iets wat we gewend zijn uit 2020.
Llopigat
@hollabizack1218 oktober 2024 17:49
Nouja wat wil je er verder nog aan veranderen dan? Hij ziet er ook net zo uit als mijn S23 (alleen helaas wel een stuk groter)

Misschien gaan we binnenkort wel weer terug naar afgeronde vs rechthoekige zijkanten want dat lijkt elke paar jaar stuivertje te wisselen in de mode bij alle merken :P Ik heb zelf liever afgeronde dus ik zit daar wel op te wachten.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 18 oktober 2024 17:49]

hollabizack12 @Llopigat18 oktober 2024 17:54
Nee ik bedoel puur de camera lay out. Lijkt precies op mijn Xiaomi mi 10. Er is ook maar zoveel wat je kan doen natuurlijk en het boeit ook helemaal niks. Maar wel grappig dat net als met mode dit zich dus ook herhaalt.
Llopigat
@hollabizack1218 oktober 2024 17:58
Oh ja inderdaad. Met de zijkanten dus ook.

iPhone 1 en 3, 3s: afgeronde zijkanten
iPhone 4, 5, 5s: rechte zijkanten
iPhone 6, 6s,7,8,X,11: afgeronde zijkanten
iPhone 12-16: rechte zijkanten

En de andere merken hobbelen een beetje achter Apple aan, elke keer dat Apple dit verandert doet Samsung het een jaar later ook. Het enige dat Samsung en de Android wereld echt uniek deed waren de edge schermen (was ik zelf ook wel fan van maar nu helaas weer uit de mode). Ik heb zelf ook Samsung en ik vind dat rechte maar niks, gelukkig heeft mijn S23 nog een beetje een 'tussenvorm' (beetje afgerond, beetje recht).

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 18 oktober 2024 18:00]

Verwijderd @hollabizack1218 oktober 2024 18:06
Inderdaad lijkt precies op de 1e OnePlus Nord :)
Llopigat
18 oktober 2024 17:03
Nice. Als er een echte Snapdragon in komt dan zal dat zeker een winnaar worden.
JSLV 18 oktober 2024 19:46
Klein foutje in het originele artikel: adreno 610 is niet de GPU die hoort bij de 7sg2 of 6g3. Dat zou de 710 zijn. De 610 hoort bij de snapdragon 680, en ik verwacht niet dat Samsung die zal stoppen in deze telefoon.

Afgezien van 't foutje: jammer. Samsung was zo mooi op dreef om de A3x series echt een midrange topper te maken, maar de 7sg2 vs exynos 1380 is nou niet echt een vooruitgang op het gebied van prestaties. Dus dit is meer een sidegrade dan een upgrade.
Roel1966 18 oktober 2024 21:38
Net als @Balance vind ik het ook wel apart dat Samsung opeens bij hun midrange serie wisselt naar Qualcomm terwijl ze b.v. bij hun high-end series gewisseld zijn van Qualcomm naar hun eigen Exynoss soc. Plus ja dat ze in de A55 notabene de vernieuwde versie van de Exynos 1380 namelijk dan de 1480 gezet hebben. Logischer zou dan toch zijn geweest dat dan de A36 die Exynos 1480 krijgt dus tja, allemaal een beetje verwarrend.

Voordeel kan wel zijn dat als die A36 op de markt komt dat de A35 dan weer in prijs gaat zakken. Alhoewel het mij opvalt dat de Samsungs op de 2de handsmarkt best prijzig blijven. Soms dat zelfs de 2de hands prijzen hoger zijn dan de nieuwprijzen, vreemd....
betwetor 19 oktober 2024 10:43
Wat ik bij een midrange het belangrijkste vind, en al helemaal bij Samsung. Hoeveel boatware zit er op, en hoelang blijven er updates komen.
De rest moet gewoon goed zijn. Wat je voor een 300 euro mobieltje wel kan verwachten.
Tusk 19 oktober 2024 11:00
wat is de innovatie en ontwikkeling in mobiele telefonie toch tot een droevige stilstand gekomen. De enige échte innovatie van de afgelopen jaren zijn foldables...Maar verder is het elke keer 10% specs verhoging of zoiets als een nog hogere refreshrate. Iets waar alleen de purist iets om zal geven...

En nu een andere indeling van de camera's...woeiiiii

[Reactie gewijzigd door Tusk op 19 oktober 2024 11:00]

Doesnotcompute @Tusk20 oktober 2024 09:37
Je moet ook niet elk jaar een nieuwe kopen. Gewoon wat Gens skippen. Van de A52S 5g die nog prima voldeed voor mn gevoel, naar de A55 gegaan. En dan is het toch wel weer een behoorlijke sprong, vooral qua accuduur helderheid en beleving van snelheid.

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