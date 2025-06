Privacyexperts uiten bezorgdheid over online leeftijdsverificatie in Europa

Meer dan zestig organisaties, waaronder burgerrechtenbewegingen en privacyexperts, hebben in een open brief hun bezorgdheid geuit over de plannen voor online leeftijdsverificatie in Europa. Die zouden de fundamentele rechten van gebruikers in gevaar brengen.

Verschillende EU-lidstaten overwegen of testen al manieren om leeftijdsverificatie toe te passen op sociale media. De briefschrijvers stellen echter dat er weinig bewijs is dat deze tools kinderen daadwerkelijk beschermen. “Er is een legitieme en cruciale behoefte om kinderen online veilig te houden. Tegelijkertijd is er een gebrek aan bewijs dat bestaande online leeftijdscontrole-instrumenten in staat zijn om dit doel te bereiken. In plaats daarvan hebben we gezien hoe instrumenten voor leeftijdscontrole de fundamentele rechten van alle gebruikers ondermijnen, structurele discriminatie verergeren en een vals gevoel van veiligheid creëren”, staat in de brief te lezen. Ook waarschuwen de organisaties dat gevoelige gegevens, zoals de internetgeschiedenis of biometrische informatie, kunnen worden blootgegeven. Ten slotte zijn controlesystemen in sommige gevallen foutgevoelig en kunnen ze omzeild worden, stellen ze.

In plaats van leeftijdsverificatie als oplossing, pleiten de organisaties voor een ‘holistischere aanpak’. Ze roepen de Europese Commissie op om te kijken naar een combinatie van minder ingrijpende maatregelen om de online veiligheid van kinderen te waarborgen. ”Methoden zoals leeftijdsverklaringen kunnen worden gecombineerd met andere maatregelen zoals veiligheid en privacy by design, etikettering van inhoud en kinderversies van diensten”, aldus de brief. Onder de ondertekenaars van de brief bevinden zich Nederlandse organisaties als Bits of Freedom, Privacy First en Vrijschrift.org.