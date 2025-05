EU komt in juli met tijdelijke app voor verifiëren van leeftijd gebruikers

De EU gaat vanaf juli tijdelijk een app in gebruik nemen waarmee gebruikers kunnen bewijzen dat ze oud genoeg zijn om bepaalde sites te mogen bezoeken. De app moet dienen als overbrugging tot de digitale ID-wallet in 2026 wordt ingevoerd.

T-Systems en Scytales werken in opdracht van de EU aan een whitelabelapp voor het verifiëren van de leeftijd van gebruikers, schrijft de Europese Commissie. Iedere lidstaat kan de app daardoor laten aansluiten op de eigen huisstijl. Met die app kunnen gebruikers bewijzen dat ze oud genoeg zijn om leeftijdsgebonden websites te bezoeken, zoals met pornografische inhoud of gokspellen, of om online producten als alcohol of tabak te kopen. Ook kunnen ze hiermee aantonen dat ze jong of oud genoeg zijn om aanspraak te maken op bepaalde diensten of kortingen.

Gebruikers moeten na installatie van de app hun leeftijd verifiëren met bijvoorbeeld een paspoortscan, DigiD of koppeling met de bankapp. Websites krijgen vanuit de app enkel te zien of de gebruiker aan de leeftijdseis voldoet, zonder dat er verder persoonlijke gegevens worden verstrekt. Het is de bedoeling dat de whitelabelapp in juli beschikbaar komt. Wanneer de diverse lidstaten hun eigen variant van de app klaar hebben, is nog onduidelijk. De broncode van de Android-versie is al op GitHub geplaatst. Daar is ook een apk van de bèta te downloaden.

Deze app moet dienen als tijdelijke oplossing tot de identiteitswallet eind volgend jaar is ingevoerd. Met de app van het digitale ID-bewijs kunnen Europeanen niet alleen online hun leeftijd verifiëren, maar zich ook offline en online identificeren bij officiële instellingen. Volgens de aangenomen wetstekst is het gebruik van deze app door Europese burgers niet verplicht.